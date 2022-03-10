Якщо не працює лінія 102, куди телефонувати – контакти по всіх регіонах України

Куди дзвонити, щоб допомогли в екстремальній ситуації? Правильно – до поліції. Але що робити, якщо лінія завантажена? Читайте у статті

Додаткові номери телефонів поліції по всіх регіонах України / Фото: Колаж: Сьогодні

Уряд України запустив кол-центр та гарячу лінію, куди українці можуть звертатися у разі гуманітарних проблем. Але що робити, якщо бачимо підозрілих осіб, російську техніку, диверсантів чи мародерів. Національна поліція опублікувала перелік необхідних телефонних номерів міських служб порятунку і не лише.

Справа в тому, що спецлінія 102 дуже перевантажена. Поліцейські з усіх сил намагаються оперативно реагувати на всі повідомлення, які надходять від громадян. Щоб допомогти розвантажити ці лінії, було створено резервні номери телефонів. За ними українці зможуть дізнатися чи повідомити важливу інформацію про події.

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Збережіть ці контакти!

ГУНП у Вінницькій області:

Додаткові телефони: 0677185496, 04324022

ГУНП у Волинській області:

Додаткові телефони: 095 29 50 433, 0332 74 29 90

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ГУНП у Дніпропетровській області:

Додатковий телефон: (067) 854 74 32. Цей номер телефону поліцією зареєстрований у Telegram.

Чергова частина ГУНП: 0 56 756 50 01, 0 56 756 50

Дніпровське РУП (096) 884 83 94, (056) 745 41 98

Камянське РУП: (096) 586 94 41

Криворізьке РУП: (067) 568 90 99

Нікопольське РУП: (0566) 68 80 00, (066) 880 50 36, (050) 450 91 40

Новомосковске РВП: (05693) 8 02 20, (098) 633 06 69, (050) 456 40 5

Павлоградське РВП: (066) 283 53 06

Синельниківське РУП: (050) 456 40 17, (068) 562 33 73; (05663) 4 22 65, 4 20 98.

ГУНП у Донецькій області:

Маріупольське РУП: 095-233-49-47

ВП № 1 (Кальміуський): 095-727-31-26

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ВП № 2(Лівобережний): 068-468-11-36

ВП № 3 (Приморське): 098-044-01-02

ВП №4 (Мангушевське): 067-454-88-24

ВП № 1 (Нікольське): 099-777-01-19

Бахмутський РВП: 050-473-30-55

ВП № 1 (Торецьк): 066-529-11-01

Краматорський РУП: 050-988-05-93

ВП № 1 (Дружківка): 050-864-50-46

ВП № 2 (Костянтинівка): 095-810-74-00

ВП № 3 (Лиман): 095-824-66-79

ВП № 4 (Слов’янск): 066-153-49-33

ВП № 1 (Олександрівка): 066-439-08-50

Покровське РУП: 050-020-98-46

ВП № 1 (Добропілля): 050-017-08-62

ВП № 2 (Курахово): 099-062-01-16

ВП № 3 (Селідове): 095-454-46-38

ВП № 1(Авдіївка): 099-531-90-88

ВП № 2 (Мирноград): 050-261-82-26

Волноваський РВП: 066-001-14-66

ВП № 1 (Велика Новосілка): 095-309-20-54

ВП № 2 (Вугледар): 050-875-33-05

ГУНП у Житомирській області:

067-411-22-70. За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram @Police_zt

ГУНП у Закарпатській області:

067-103-84-94

ГУНП у Запорізькій області:

050-452-91-95

Резерні телефони в районних відділках:

Дніпровський: 061236-78-26, 061239-29-26, 050-341-41-09

Шевченківський:061287-20-02

Хортицький:061229-74-99, 099-513-72-47

Вознесенівський :061224-10-28, 061239-29-02

Олександрівський: 0617642386, 061764-23-12

Комунарський:061769-87-99

Заводський:061239-74-83, 050-724-09-60

ГУНП у Івано – Франківській області :

063-841-04-11

ГУНП у Кіровоградській області:

(096) 86-10-134

ГУНП у місті Києві:

Ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції – 067-231-18-68

та територіальних підрозділів:

Голосіївське УП – 063 425 43 99

Дарницьке УП – 067 650 69 21

Деснянське УП – 067 650 69 22

Дніпровське УП – 067 650 69 23

Оболонське УП – 067 124 19 49

Печерське УП – 067 639 28 35

Подільське УП – 097 893 84 14

Святошинське УП – 098 734 0646

Солом‘янське УП – 073 104 41 38

Шевченківське УП – 067 650 69 24

Управління поліції в метрополітені – 096 490 16 98

ГУНП у Київській області:

044 271 60 02

044 271 60 03

Telegram-канал – "БЕЗПЕЧНА КИЇВЩИНА"

ГУНП у Луганській області:

Чергова частина ГУНП в Луганській області:

Спецлінія 102 – 095 234 57 37, 050 250 09 02

Чергова частина ГУНП в Луганській області: 066 274 39 90

Сєвєродонецьк: 095 234 57 37

Лисичанськ: 050 662 92 33

Кремінна: 066 804 64 94

Рубіжне:095 652 79 04

Попасна:095 484 15 30

ГУНП у Львівській області:

096 322 51 67,

068 020 55 81,

068 097 17 08,

098 957 97 18,

068 310 91 86,

098 182 89 02,

095 912 70 61,

093 422 58 45,

098 182 89 01,

068 0971708.

Інформацію можна надати у месенджері Telegram @Lviv102_bot

ГУНП у Миколаївській області:

095 278 31 74 – за цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram https://t.me/Mykolaiv102

ГУНП у Одеській області:

(048) 779 42 02

(048) 779 40 61

Зв’язатися з правоохоронцями можна в чаті "Одеса_102" (https://t.me/Odesa_102).

ГУНП у Полтавській області:

Відтепер на зв’язок з правоохоронцями (окрім 102) можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат-бот 102 у Telegram.

Месенджер поліції Полтавської області у Facebook, чат-бот @Police102Poltava_bot

ГУНП у Рівненській області:

096-131-33-23.

ГУНП у Харківській області:

Працює спецлінія 102, у разі її пошкодження працюватиме додатковий мобільний телефон – 095 704 23 22.

З метою додаткової можливості зв’язатися з поліцією, ГУНП в Харківській області запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot "Служба 102 поліції Харківської області".

Наразі чат-бот @Kharkiv102_bot приймає лише текстові повідомлення, та не має можливості передавати фото, відео матеріали.

Телефонуйте безпосередньо до чергових частин територіальних підрозділів поліції за наступними номерами:

ХРУП № 1 (Київський): +380632154684

ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський): (057)705-98-15, +380632031916

ВП № 2 ХРУП № 1 (Слобідський): (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702

ВП № 3 ХРУП № 1 (м. Мерефа): (057) 748-73-50, +380990732499

Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 (Аеропорт): +380 (57) 775-55-00

Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 (м. Люботин): +380685509928, +380957949056

Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 (смт Нова Водолага): 05740 42002

СПД №1 ХРУП № 1 (ст. Основа): (057) 729-20-15

ХРУП № 2 (Московський): (057) 738-40-53, +380675393291

ВП № 1 ХРУП № 2 (Індустріальний): (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117

ВП № 2 ХРУП № 2 (Немишлянський): (0572) 93-50-40

Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 (Липці)

ХРУП № 3 (Шевченківський): +380636318179

ВП № 1 ХРУП № 3 (Новобаварський): (057) 370 21 25

ВП № 2 ХРУП № 3 (Холодногірський): (057)712-50-22, +380686376157

ВП № 3 ХРУП № 3 (м. Дергачі)

Відділення поліції № 1 (Харків-Пасажирський): +380687165846

Ізюмське районне управління поліції: +380689030126

Чугуївське районне управління поліції: +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59

ВП № 1 Чугуївського РУП (м. Вовчанськ)

ВП № 2 Чугуївського РУП (м. Зміїв): (057) 4734993, +380503055233

Куп’янський районний відділ поліції: (0574)25-55-35, +380997748301

ВПД № 1 Куп’янського РВП (смт Шевченкове): (05742)5-10-84

СПД № 2 Куп’янського РВП (смт Дворічна)

Відділення поліції № 1 Куп’янського РВП (смт Великий Бурлук): 0575252591

Красноградський районний відділ поліції: (057) 447-82-91

СПД № 1 Красноградського РВП (смтЗачепилівка): 0576151291, +380933165843

Відділення поліції № 1 Красноградського РВП (смтСахновщина): (05762) 3-13-63

СПД № 1 Красноградського РВП (смтКегичівка): +380575531145

Богодухівський районний відділ поліції: +380957046091

СПД № 1 Богодухіського РВП (смтКоломак): 0576656197

СПД № 2 Богодухіського РВП (смтКраснокутськ): +380986134354

Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП (м. Валки): 05753 51332

Відділення поліції № 2 Богодухіського РВП (смт Золочів)

Лозівський районний відділ поліції: 057 459 00 64

СПД № 1 Лозівського РВП (смт Близнюки): 057 545 23 26

Відділення поліції № 1 Лозівського РВП (м. Первомайський): (05748) 3-21-12, +38066 834 05 82

Відділ поліції в метрополітені: +38 068 814 86 90.

ГУНП у Хмельницькій області:

067 380 01 55 – за цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram

ГУНП у Сумській області:

Додаткові номери телефонів екстрених служб, якщо не працює 102:

099 537 89 11

099 537 33 51

097 402 00 15

097 402 00 65

063 029 76 96

099 714 34 46

ГУНП у Тернопільській області:

067-673-65-69

Тернопiльське районне управління поліції – 27-11-70

Відділ поліції №1 (м. Бережани) – 03548-2-12-45

Відділення поліції №1 (м. Борщів) – 03541-2-12-45

Відділення поліції №2 (м. Бучач) – 03544-2-12-45

Відділення поліції №3 (м. Гусятин) – 03557-2-12-45

Відділення поліції №4 (м. Заліщики) – 03554-2-12-45

Відділення поліції №4 (м. Збараж) – 03550-2-12-45

Відділення поліції №2 (м. Зборів) – 03540-2-12-45

Сектор поліцейської діяльності (смт.Козова) – 03547-2-12-45

Кременецький районний відділ поліції – 03546-2-19-36

Відділення поліції №2 (м. Ланівці) – 03549-2-12-45

Сектор поліцейської діяльності (м.Монастириська) – 03555-2-12-45

Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) – 03543-2-12-45

Відділення поліції №3 (м. Теребовля) – 03551-2-12-45

Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) – 43-61-00

Чорткiвський районний відділ поліції – 03552-2-12-45

Відділення поліції №1 (м.Шумськ) – 03558-2-12-45

Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) – 03542-2-22-31

ГУНП у Черкаській області:

067 143 93 95

067 380 14 14

ГУНП у Чернігівській області:

+380992001798

+380930944921

+380930944951

+380969710222

+380507648159

+380508544147

Також повідомлення громадян приймаються за номером 619-001.

Нагадуємо, що діє телеграм-канал спецлінії "102" – @Chernigiv102

ГУНП у Чернівецькій області:

(0372) 55-26-02

(067) 31-28-524

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