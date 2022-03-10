Якщо не працює лінія 102, куди телефонувати – контакти по всіх регіонах України

Уряд України запустив кол-центр та гарячу лінію, куди українці можуть звертатися у разі гуманітарних проблем. Але що робити, якщо бачимо підозрілих осіб, російську техніку, диверсантів чи мародерів. Національна поліція опублікувала перелік необхідних телефонних номерів міських служб порятунку і не лише.
Справа в тому, що спецлінія 102 дуже перевантажена. Поліцейські з усіх сил намагаються оперативно реагувати на всі повідомлення, які надходять від громадян. Щоб допомогти розвантажити ці лінії, було створено резервні номери телефонів. За ними українці зможуть дізнатися чи повідомити важливу інформацію про події.
Збережіть ці контакти!
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ГУНП у Вінницькій області:
Додаткові телефони: 0677185496, 04324022
ГУНП у Волинській області:
Додаткові телефони: 095 29 50 433, 0332 74 29 90
ГУНП у Дніпропетровській області:
Додатковий телефон: (067) 854 74 32. Цей номер телефону поліцією зареєстрований у Telegram.
- Чергова частина ГУНП: 0 56 756 50 01, 0 56 756 50
- Дніпровське РУП (096) 884 83 94, (056) 745 41 98
- Камянське РУП: (096) 586 94 41
- Криворізьке РУП: (067) 568 90 99
- Нікопольське РУП: (0566) 68 80 00, (066) 880 50 36, (050) 450 91 40
- Новомосковске РВП: (05693) 8 02 20, (098) 633 06 69, (050) 456 40 5
- Павлоградське РВП: (066) 283 53 06
- Синельниківське РУП: (050) 456 40 17, (068) 562 33 73; (05663) 4 22 65, 4 20 98.
ГУНП у Донецькій області:
Маріупольське РУП: 095-233-49-47
ВП № 1 (Кальміуський): 095-727-31-26
ВП № 2(Лівобережний): 068-468-11-36
ВП № 3 (Приморське): 098-044-01-02
ВП №4 (Мангушевське): 067-454-88-24
ВП № 1 (Нікольське): 099-777-01-19
Бахмутський РВП: 050-473-30-55
ВП № 1 (Торецьк): 066-529-11-01
Краматорський РУП: 050-988-05-93
ВП № 1 (Дружківка): 050-864-50-46
ВП № 2 (Костянтинівка): 095-810-74-00
ВП № 3 (Лиман): 095-824-66-79
ВП № 4 (Слов’янск): 066-153-49-33
ВП № 1 (Олександрівка): 066-439-08-50
Покровське РУП: 050-020-98-46
ВП № 1 (Добропілля): 050-017-08-62
ВП № 2 (Курахово): 099-062-01-16
ВП № 3 (Селідове): 095-454-46-38
ВП № 1(Авдіївка): 099-531-90-88
ВП № 2 (Мирноград): 050-261-82-26
Волноваський РВП: 066-001-14-66
ВП № 1 (Велика Новосілка): 095-309-20-54
ВП № 2 (Вугледар): 050-875-33-05
ГУНП у Житомирській області:
067-411-22-70. За цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram @Police_zt
ГУНП у Закарпатській області:
067-103-84-94
ГУНП у Запорізькій області:
050-452-91-95
Резерні телефони в районних відділках:
Дніпровський: 061236-78-26, 061239-29-26, 050-341-41-09
Шевченківський:061287-20-02
Хортицький:061229-74-99, 099-513-72-47
Вознесенівський :061224-10-28, 061239-29-02
Олександрівський: 0617642386, 061764-23-12
Комунарський:061769-87-99
Заводський:061239-74-83, 050-724-09-60
ГУНП у Івано – Франківській області :
063-841-04-11
ГУНП у Кіровоградській області:
(096) 86-10-134
ГУНП у місті Києві:
Ви можете зателефонувати за резервними номерами столичної поліції – 067-231-18-68
та територіальних підрозділів:
Голосіївське УП – 063 425 43 99
Дарницьке УП – 067 650 69 21
Деснянське УП – 067 650 69 22
Дніпровське УП – 067 650 69 23
Оболонське УП – 067 124 19 49
Печерське УП – 067 639 28 35
Подільське УП – 097 893 84 14
Святошинське УП – 098 734 0646
Солом‘янське УП – 073 104 41 38
Шевченківське УП – 067 650 69 24
Управління поліції в метрополітені – 096 490 16 98
ГУНП у Київській області:
044 271 60 02
044 271 60 03
Telegram-канал – "БЕЗПЕЧНА КИЇВЩИНА"
ГУНП у Луганській області:
Чергова частина ГУНП в Луганській області:
Спецлінія 102 – 095 234 57 37, 050 250 09 02
Чергова частина ГУНП в Луганській області: 066 274 39 90
- Сєвєродонецьк: 095 234 57 37
- Лисичанськ: 050 662 92 33
- Кремінна: 066 804 64 94
- Рубіжне:095 652 79 04
- Попасна:095 484 15 30
ГУНП у Львівській області:
- 096 322 51 67,
- 068 020 55 81,
- 068 097 17 08,
- 098 957 97 18,
- 068 310 91 86,
- 098 182 89 02,
- 095 912 70 61,
- 093 422 58 45,
- 098 182 89 01,
- 068 0971708.
Інформацію можна надати у месенджері Telegram @Lviv102_bot
ГУНП у Миколаївській області:
095 278 31 74 – за цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram https://t.me/Mykolaiv102
ГУНП у Одеській області:
(048) 779 42 02
(048) 779 40 61
Зв’язатися з правоохоронцями можна в чаті "Одеса_102" (https://t.me/Odesa_102).
ГУНП у Полтавській області:
Відтепер на зв’язок з правоохоронцями (окрім 102) можна вийти через месенджер поліції Полтавської області або через чат-бот 102 у Telegram.
Месенджер поліції Полтавської області у Facebook, чат-бот @Police102Poltava_bot
ГУНП у Рівненській області:
096-131-33-23.
ГУНП у Харківській області:
Працює спецлінія 102, у разі її пошкодження працюватиме додатковий мобільний телефон – 095 704 23 22.
З метою додаткової можливості зв’язатися з поліцією, ГУНП в Харківській області запроваджено роботу чат-боту в месенджері телеграм @Kharkiv102_bot "Служба 102 поліції Харківської області".
Наразі чат-бот @Kharkiv102_bot приймає лише текстові повідомлення, та не має можливості передавати фото, відео матеріали.
Телефонуйте безпосередньо до чергових частин територіальних підрозділів поліції за наступними номерами:
- ХРУП № 1 (Київський): +380632154684
- ВП № 1 ХРУП № 1 (Основ’янський): (057)705-98-15, +380632031916
- ВП № 2 ХРУП № 1 (Слобідський): (057)737-23-46, +380635341856, +380961923702
- ВП № 3 ХРУП № 1 (м. Мерефа): (057) 748-73-50, +380990732499
- Відділення поліції № 1 ХРУП № 1 (Аеропорт): +380 (57) 775-55-00
- Відділення поліції № 2 ХРУП № 1 (м. Люботин): +380685509928, +380957949056
- Відділення поліції № 3 ХРУП № 1 (смт Нова Водолага): 05740 42002
- СПД №1 ХРУП № 1 (ст. Основа): (057) 729-20-15
- ХРУП № 2 (Московський): (057) 738-40-53, +380675393291
- ВП № 1 ХРУП № 2 (Індустріальний): (0572) 93-31-15, 93-50-64, +380956047088, +380979379117
- ВП № 2 ХРУП № 2 (Немишлянський): (0572) 93-50-40
- Відділення поліції № 1 ХРУП № 2 (Липці)
- ХРУП № 3 (Шевченківський): +380636318179
- ВП № 1 ХРУП № 3 (Новобаварський): (057) 370 21 25
- ВП № 2 ХРУП № 3 (Холодногірський): (057)712-50-22, +380686376157
- ВП № 3 ХРУП № 3 (м. Дергачі)
- Відділення поліції № 1 (Харків-Пасажирський): +380687165846
Ізюмське районне управління поліції: +380689030126
Чугуївське районне управління поліції: +380 (5746) 22013, 0 95 825 47 59
- ВП № 1 Чугуївського РУП (м. Вовчанськ)
- ВП № 2 Чугуївського РУП (м. Зміїв): (057) 4734993, +380503055233
Куп’янський районний відділ поліції: (0574)25-55-35, +380997748301
- ВПД № 1 Куп’янського РВП (смт Шевченкове): (05742)5-10-84
- СПД № 2 Куп’янського РВП (смт Дворічна)
- Відділення поліції № 1 Куп’янського РВП (смт Великий Бурлук): 0575252591
Красноградський районний відділ поліції: (057) 447-82-91
- СПД № 1 Красноградського РВП (смтЗачепилівка): 0576151291, +380933165843
- Відділення поліції № 1 Красноградського РВП (смтСахновщина): (05762) 3-13-63
- СПД № 1 Красноградського РВП (смтКегичівка): +380575531145
Богодухівський районний відділ поліції: +380957046091
- СПД № 1 Богодухіського РВП (смтКоломак): 0576656197
- СПД № 2 Богодухіського РВП (смтКраснокутськ): +380986134354
- Відділення поліції № 1 Богодухіського РВП (м. Валки): 05753 51332
- Відділення поліції № 2 Богодухіського РВП (смт Золочів)
Лозівський районний відділ поліції: 057 459 00 64
- СПД № 1 Лозівського РВП (смт Близнюки): 057 545 23 26
- Відділення поліції № 1 Лозівського РВП (м. Первомайський): (05748) 3-21-12, +38066 834 05 82
- Відділ поліції в метрополітені: +38 068 814 86 90.
ГУНП у Хмельницькій області:
067 380 01 55 – за цим же номером можна залишити повідомлення у месенджері Telegram
ГУНП у Сумській області:
Додаткові номери телефонів екстрених служб, якщо не працює 102:
- 099 537 89 11
- 099 537 33 51
- 097 402 00 15
- 097 402 00 65
- 063 029 76 96
- 099 714 34 46
ГУНП у Тернопільській області:
067-673-65-69
Тернопiльське районне управління поліції – 27-11-70
- Відділ поліції №1 (м. Бережани) – 03548-2-12-45
- Відділення поліції №1 (м. Борщів) – 03541-2-12-45
- Відділення поліції №2 (м. Бучач) – 03544-2-12-45
- Відділення поліції №3 (м. Гусятин) – 03557-2-12-45
- Відділення поліції №4 (м. Заліщики) – 03554-2-12-45
- Відділення поліції №4 (м. Збараж) – 03550-2-12-45
- Відділення поліції №2 (м. Зборів) – 03540-2-12-45
- Сектор поліцейської діяльності (смт.Козова) – 03547-2-12-45
- Кременецький районний відділ поліції – 03546-2-19-36
- Відділення поліції №2 (м. Ланівці) – 03549-2-12-45
- Сектор поліцейської діяльності (м.Монастириська) – 03555-2-12-45
- Відділення поліції №5 (смт. Підволочиськ) – 03543-2-12-45
- Відділення поліції №3 (м. Теребовля) – 03551-2-12-45
- Відділення поліції №1 (м. Тернопіль) – 43-61-00
- Чорткiвський районний відділ поліції – 03552-2-12-45
- Відділення поліції №1 (м.Шумськ) – 03558-2-12-45
- Сектор поліцейської діяльності (м.Підгайці) – 03542-2-22-31
ГУНП у Черкаській області:
067 143 93 95
067 380 14 14
ГУНП у Чернігівській області:
- +380992001798
- +380930944921
- +380930944951
- +380969710222
- +380507648159
- +380508544147
Також повідомлення громадян приймаються за номером 619-001.
Нагадуємо, що діє телеграм-канал спецлінії "102" – @Chernigiv102
ГУНП у Чернівецькій області:
(0372) 55-26-02
(067) 31-28-524
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