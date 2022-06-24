Елтон Джон перервав виступ, побачивши у глядачів синьо-жовтий прапор (відео)

Епізод відбувся на концерті виконавця у Брістолі, в рамках прощального туру Елтона Джона

Елтон Джон перервав концерт через український прапор. Колаж "Сьогодні"

Британський композитор та виконавець Елтон Джон перервав свій концерт, побачивши українку, яка розмахувала українським прапором.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

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Подробиці

Легендарний британський музикант Елтон Джон зібрав на своєму концерті у рамках прощального туру у Брістолі (Англія) близько 30 тисяч глядачів.

Елтон Джон, сидячи за роялем на сцені, показав на українську шанувальницю, а та своєю чергою високо підняла прапор над головою. Інші глядачі почали голосно аплодувати. У коментарях користувачі поділяються на емоції від побаченого. У когось момент викликав сльози, інші дякують британцю за підтримку нашої країни.

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Нагадаємо, стан здоров'я Елтона Джона останнім часом змушує його оточення і фанатів серйозно понервувати, адже кілька місяців тому співак переніс коронавірус. Як відомо, довгий час Елтон Джон боровся з раком простати та ускладненнями після інфекції .