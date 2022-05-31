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Єлизавета ІІ оцінить: McDonald’s здивував "королівським" сюрпризом з нагоди платинового ювілею

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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31 травня, 16:43
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Створили посуд для "королівських" трапез, а ще вперше за історію McDonald’s пішли проти правил
"Королівські" оновлення в McDonald’s
"Королівські" оновлення в McDonald’s / Фото: Колаж: Сьогодні

Велика Британія готується до святкування 70-річчя ювілею Єлизавети II на престолі. В локальних McDonald’s країни підготувалися – створили лімітовану серію фарфорового посуду, змінили слоган бренду та джингл. Про це пише видання Mirror.

Лімітований посуд

Фарфоровий набір для "королівських" трапез складається з тарілки у вигляди упаковки для бургера "Біг Мак", коробки для картоплі фрі та склянки для молочного коктейлю.

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Словом, коли будете їсти з посуду, відчуєте себе королем чи королевою. Протестувати новинку від McDonald’s зможуть не всі. Серія з символікою святкування платинового ювілею Єлизавети ІІ лімітована.

"Королівські" оновлення в McDonald’s
"Королівські" оновлення в McDonald’s / Фото: Facebook / McDonald's

Новий слоган, джингл та назва бургера

Посуд – це ще не все. В McDonald’s вперше за історію бренду пішли проти правил – оновили тимчасово джингл. Для запису нової версії залучили Королівський філармонічний оркестр. Слоган теж змінили: з "I’m lovin’ it" на "One’s lovin’ it".

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"Королівські" оновлення в McDonald’s
"Королівські" оновлення в McDonald’s / Фото: Facebook / McDonald's

В меню McDonald’s оновили назву бургера Quarter Pounder з сиром. Звучить новий неймінг по-королівськи – Royale with Cheese.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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