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Олена Зеленська вразила кількістю загиблих дітей, виступивши в Раді Європи

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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8 квітня, 18:57
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Перша леді України знову закликала уряди ЄС до дій. Зеленська розповіла про жахіття, яке творять російські окупанти в Україні
165 українських діток було вбито російськими військами
165 українських діток було вбито російськими військами / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше Олена Зеленська розповіла, як кожен українець може поділитися своєю історією про війну у проекті "Відлік 24.02". Сьогодні перша леді України виступила на конференції Ради Європи у Римі, де обговорювали нову Стратегію прав дитини на 2022-2027 роки.

На конференції вшанували пам'ять українських діток, які загинули внаслідок військового вторгнення Росії. На момент виступу Зеленської – це число за підтвердженими даними становило 165 життів.

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"Повномасштабною агресією Російська Федерація порушила невід'ємне право кожної дитини – право на життя, гарантоване Конвенцією ООН", – зазначила Зеленська.

Також Олена розповіла, що війська Росії порушили всі права українських дітей, які лише можливі. Це стосується:

  • права на лікування (пошкоджено або повністю зруйновано понад 270 лікарень),
  • право на освіту (пошкоджено або повністю зруйновано понад 300 навчальних закладів).

У своїй промові перша леді закликала світову громадськість до дій, назвавши приголомшливу кількість українців, яким довелося залишити свій будинок – 4 мільйони та половина з них діти.

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І що страшніше – зараз в Україні сотні дітей, із якими ми не маємо зв’язку. Про долю яких ми просто нічого не знаємо! Вони зі своїми батьками у містах, які окупували росіяни, або за які точаться бої.

Із самого початку війни ми просили НАТО закрити небо над нашими містами, над Україною. Щоб на людей не падали бомби й ракети. Наразі нас, на жаль, не чують. Укотре закликала до цього. Як і до суду над кривдниками українських дітей. Міжнародної відповідальності для всіх, хто скидав бомби й чинив жахливе насильство, зокрема й сексуальне, щодо наших дітей. Хто позбавив українських дітей їхніх прав.

Читайте про те, що Олена Зеленська представила мануал, як жити у воєнний час.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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