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Екстремали оцінять! Чек-лист crazy-розваг у Києві та ціни на них

Сьогодні, 07:45

5 варіантів розваг вартістю від 600 до 2 тис. гривень

Екстрим-розваги в Києві
Екстрим-розваги в Києві
Фото: Pexels

Засмутилися через коронавірусні нововведення, які автоматично скасували поїздки в бажані країни? Без паніки, ми знайшли круті розваги у столиці! І вони компенсують враження та рівень дофаміну, які ви б отримали під час тріпу. Але не всі погодяться на таке, лише найвідважніші. Чек-лист сподобається людям, які хочуть запам’ятати це літо драйвовим! Цікаво, що оберете ви: вейкборд чи політ на гелікоптері?

Якщо ви все ж за спокійний відпочинок на пляжі – читайте чек-лист для релаксу біля моря.

Політ на гелікоптері

Якщо обере цю активність, то спіймаєте одразу двох зайців: умиротворення від краєвидів та драйв, який почне лоскотати ваші нерви ще на початку польоту.

І, звісно, будете почувати себе особливими. Не лише через ексклюзивну послугу, яка коштує немало, а й побачені околиці з висоти пташиного польоту. Бо з ними не всім вдається зустрітися віч-на-віч у такому форматі. Рекомендуємо планувати політ не тільки в сонячну погоду, а й під час заходу сонця чи зіркової темряви. Без фото і незабутніх вражень не залишитеся – перевірено нами під час польоту до резиденції "Межигір’я".

Орієнтовна ціна – від 2 тисяч гривень за 15 хв на одного. Прайс залежить від кількості пасажирів, тривалості екскурсії, маршуру та періоду дня.

Катання на вейкборді

Любителі пригод на воді, ви тут? Вам сподобається чергова активність. Якщо ви думали, що перша пропозиція – це екстрим максимального рівня, то забудьте. Бо у чек-лист на літо також ввійшло катання на вейкборді. Цей вид спорту поєднує в собі серфінг, сноубординг, скейтбординг та водні лижі. Якщо наважитеся, то готуйтеся підкорювати воду Дніпра.

Як відбувається катання? Людина тримається руками за трос, що прикріплений до катера, який рухається швидкістю 30-40 км/год і створює ефект хвилі. Драйвер водночас стоїть на борді та "ловить" штучну хвилю і кайф від катання. Запеклі поціновувачі вейкборду ще й трюки виробляють! Чому б і вам не спробувати?

Орієнтовна ціна – від 600 гривень за одну годину на одного. Прайс залежить від часу катання та дня тижня.

Стрибок з парашутом

Варто було очікувати парашутні історії в чек-листі, чи не так? Саме з парашутом найчастіше асоціюються екстремальні активності у багатьох. Якщо ви досі не протестували цю активність біля київських околиць – зробіть це літом-2021.

Без заряду адреналіну та фото на висоті пташини польоту не обійдетеся. І, вангуємо, що політ стане не останнім, бо захочете ще!

Орієнтовна ціна – від 2 тисяч гривень за одного.

Політ на мотодельтаплані

Цей варіант для тих, кому політ на гелікоптері – надто банально і неекстремально. Спробуйте "прогулянку" на мотодельтаплані висотою до 400 метрів. Поки пілот буде кермувати, ви познайомитеся з небом ближче, бо верхня частина кабіни відсутня, якщо порівняти з гелікоптером. Як вам таке? Так, тут без драйву та нових емоцій не обійдеться.

Мотодельтаплан
Мотодельтаплан
Фото: smile-smile.ru

Орієнтовна ціна – 2 тисячі гривень за 20 хв на одного.

Флайборд

І остання активність в crazy чек-листі – флайборд. Для тих, хто любить водні пригоди і давно мріяв політати. У вас буде ця можливість, якщо ризикнете спробувати флайборд та захочете відчути себе суперменом.

Орієнтовна ціна – 900 гривень за 10 хв на одного.

Рекомендуємо вам також ознайомитися з особливостями відпустки та цінами турів у 2021 році:

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