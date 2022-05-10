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Їжа в меню безкоштовна: в Києві відкриють кав’ярню "Млинці за донат" для підтримки городян

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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10 травня, 15:30
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За бажанням гості можуть заплатити за млинець. Отримані гроші команда закладу віддаватиме на благодійність
Нова кав'ярня в Києві "Млинці за донат" безкоштовно годуватимуть городян
Нова кав'ярня в Києві "Млинці за донат" безкоштовно годуватимуть городян / Фото: Колаж: Сьогодні

Ресторанний бізнес підтримує не лише ЗСУ, а й українців під час війни. "Сьогодні" розповідали, що в Львові шеф-кухар Євген Клопотенко годує безоплатно борщем у ресторані "Інші". В Києві за ініціативою фонду "Центр продовольчого захисту" відкриють 11 травня кав’ярню з благодійною метою – безплатно нагодувати киян, які цього потребують. Про це повідомляє Kyiv.media.

Якщо ви не маєте змоги заплатити, але хочете їсти – вас нагодують безплатно млинцем з начинкою. Це основна мета закладу!

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Охочі можуть віддячити кав’ярні за млинець будь-якою сумою. Отримані кошти фонд спрямує на закупівлю продуктових наборів та сировини для випікання млинців з начинкою, які будуть відправлені нужденним.

Шукайте кав’ярню на вулиці Велика Васильківська, 38. Графік роботи: з 10:00 до 20:00.

Ми також розповідали про реалії львівського закладу, де їла Анджеліна Джолі – чесні відгуки клієнтів.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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