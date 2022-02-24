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Мають бути в тривожній валізці: ТОП-5 продуктів для тривалого зберігання

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24 лютого, 17:39
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Врахуйте перелік продуктів, щоб забезпечити себе та рідних харчами в стресових ситуаціях
/ Фото: pexels.com

Про перший день війни в Україні, яка розпочалася 24 лютого, говорить весь світ. Українцям потрібно єднатися, залишатися вдома, вірити в українську армію та моніторити новини, щоб бути в курсі подій. Ми нещодавно розповідали про найважливіші правила, які треба врахувати кожному. Сьогодні дізнаєтеся про 5 продуктів для тривалого зберігання, які доповнять арсенал вашої тривожної валізки.

Крупи швидкого приготування

Знахідка – це крупи, які готуються за лічені хвилини. Їх термін придатності до 12 місяців. Придбайте: вівсянку, кус-кус, булгур, пшоно чи іншу крупу.

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Сухофрукти

Купіть сухофрукти замість десерту, які в негерметичному упакуванні та при кімнатній температурі можуть зберігатися до 1 року. Термін залежить від температури повітря. Чим вище температура, тим коротший термін придатності. Серед них: родзинки, манго, банан, курага та інші. До речі, вживання родзинок позитивно впливає на нервову систему, яку треба берегти під час війни.

Консерви

М’ясні консерви зберігаються до 5 років. За умови, якщо покупець дотримається вимог зберігання, прописаних виробником. Ідеальний варіант – взяти декілька штук до тривожної валізки. Овочеві консерви теж входять до списку must have. Чого лише варта консервована квасоля, яка зберігається від 2 до 5 років.

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Горіхи

Купіть асорті горіхів та покладіть у тривожну валізку. Вони поживні, тож можуть замінити повноцінний прийом їжі. Фундук у шкарлупі зберігається до 12 місяців, мигдаль – до 6 місяців, арахіс в шкаралупі темному місці – до 12 місяців, а волоський горіх – до 1,5 року.

Врахуйте, що термін придатності горіхів залежить від особливостей їх приготування.

Чорний шоколад

Плитку натурального чорного шоколаду можна зберігати приблизно рік, а молочний шоколад вдвічі менше. Вживання щонайменше 45 грамів шоколаду (з вмістом 70-85% какао) на день мінімізує ризики серцево-судинного захворювання та інфаркту. Антиоксиданти флавоноїди на рослинній основі, які є у какао, знижують тиск та рівень холестерину в крові.

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Нагадаємо, що психологи безкоштовно консультуватимуть сім'ї військових. Куди звертатись.

Також читайте, як відновити сили та зберегти емоційний баланс у ці нелегкі часи – поради психолога.

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