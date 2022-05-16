Підписавшись на інформативні канали, знайдете відповіді на актуальні питання про пошук роботи, житла чи отримання фінансової допомоги

Мають бути в кожного: 7 Viber-каналів для переселенців з України / Фото: Колаж: Сьогодні

Мільйони українців виїхало за кордон через вторгнення РФ. Адаптація в новій країні – складність для людей, які не знають мови. "Сьогодні" розкажуть про 7 каналів у Viber, де переселенці знайдуть відповіді на актуальні питання про переїзд до 7 європейських країн.

Чому варто підписатися на Viber-канали

У 7 Viber-каналах діляться інформацією для біженців в Польщі, Молдові, Румунії, Чехії, Словаччині, Угорщині та Німеччині. Ви знайдете:

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контакти організацій для отримання матеріальної допомоги.

контакти для безкоштовної медичної та гуманітарну допомоги.

організації, що надають психологічні консультації.

магазини з безкоштовними товарами першої необхідності.

поради для перетину кордону.

контакти безоплатної гарячі лінії для консультацій.

інформацію про безоплатне навчання та пошук роботи.

логістику пошуку зниклих людей.

Підписавшись на канал, ви полегшите процес адаптації в країні, бо матимете безоплатну онлайн-підтримку та допомогу. В 7 каналах знайдете повідомлення в закріпленому режимі з посиланням на чат з переселенцями, які діляться порадами та власним досвідом переїзду. На офіційні канали підписалися приблизно 400 тис. українців.

Нещодавно ми розповідали, як евакуюватися та знайти безплатне житло в Україні переселенцям.