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Має прочитати кожен: ТОП-5 книг про політиків. Одну з них написав Борис Джонсон

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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30 квітня, 12:38
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Біографічні книги допоможуть вам краще зрозуміти політичне сьогодення
ТОП-5 книг про політиків
ТОП-5 книг про політиків / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час війни чи не кожен аналізував про політичний бекграунд України, США, Великої Британії та інших країн світу. Найкраще зрозуміти витоки фактів сьогодення допоможуть біографії визначних політиків, де описано сотні подій на тлі життя прогресивних постатей. Дізнайтеся про ТОП-5 книг, які має прочитати кожен, у матеріалі.

"Фактор Черчилля: як одна людина змінила історію", Борис Джонсон

Біографію Вінстона Черчилля – одного з найвидатніших політичних діячів усіх часів, захоче прочитати кожен, коли дізнається, що її написав прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Так, саме той, якого в Україні віднедавна називають "Джонсанюком" та дякують за ініціативи під час війни. Особливість книги – маловідомі факти з життя Черчилля. Чи знали ви, що діяч використовував невдало обрану кар’єру військового для написання власних статей, які коштували великих грошей?!

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"Дипломатія", Генрі Кіссинджер

Генрі Кіссинджер – один з найвпливовіших політиків в історії США, радник національної безпеки та держсекретар за президента Ніксона. Вміння домовлятися з високопосадовцями – його талант. Завдяки йому "потеплішали" стосунки між США та СРСР. Після прочитання книги, ви зрозумієте, чому "Дипломатія" це – мистецтво та яка її історія. Читайте книгу, критично аналізуючи, адже Кіссинджер був проти вступу України до НАТО та зустрічався з Путіним.

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"Страх. Трамп у Білому домі", Боб Вудворд

Один з найвідоміших журналістів США – Боб Вудворд, який є редактором газети The Washington Post та автором публікацій про Вотергейтський скандал, написав книгу про іншу сторону Білого дому. В анотації зазначають, що це найінтимніший портрет Трампа, а також анамнез "нервового зриву виконавчої влади найпотужнішої країни світу". Погодьтеся, зацікавлює до прочитання. Для написання цієї книги автор провів сотні годин інтерв’ю з політиками в Білому домі, а також поспілкувався з Трампом, який неодноразово відмовляв Вудворду в бесіді.

"Ґолда", Елінор Беркетт

Ґолда Меїр була першою жінкою – прем’єр-міністром Ізраїлю, однією з його засновників, успішним політиком, справжньою "залізною леді". Їй присвятили книгу-біографію "Ґолда", описавши життя: від дитинства в Києві, де їй та її родині не було що їсти, – до успішної політичної кар’єри. В кожному рядку – мотивація. Після прочитання біографії ще раз нагадаєте собі, що маєте шанси стати найкращою версією себе.

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"Із третього світу в перший. Історія Сингапуру. 1965-2000 рр.", Лі Куан Ю

Лі Куан Ю – прем’єр-міністр Сингапуру, один з творців сингапурського "економічного дива", який був при владі понад 50 років та увесь цей час опікувався розвитком Сингапуру. В книзі-біографії дізнаєтеся про життя героя з 1965 року та як йому вдалося досягнути економічного "дива" для своєї країни.

Детальніше про ТОП-5 книг читайте на Vogue.ua.

Нещодавно ми розповідали, що 30 Нобелівських лауреатів проведуть онлайн-лекції – як безплатно приєднатися.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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