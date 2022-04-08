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Дмитро Комаров розповів, як поводитись на звільнених територіях

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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8 квітня, 16:47
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На жаль, це інструкції, які має знати кожен мешканець раніше окупованих територій. Читайте у матеріалі поради журналіста
Людям, які хочуть повернутися додому, потрібно бути дуже обережними
Людям, які хочуть повернутися додому, потрібно бути дуже обережними / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно українські військові звільнили Київську область від російських окупантів. Раніше ми розповідали, чому не варто поспішати повертатися і як подолати тугу по рідному дому.

Відомий телеведучий Дмитро Комаров у своїх соцмережах розповів, яких правил безпеки варто дотримуватися, якщо ви все ж таки повернулися на звільнену територію.

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Росіяни під час відходу дуже багато замінували. Ліси та парки, газони, квартири, будинки, офіси, двері, підвали, зброя, машини. Навіть трупи. Сьогодні спецзагін Патрульної Поліції розмінували будинок, до якого завтра повертаються діти. Уважний сусід зайшов у хату та помітив гранату, місцева жінка побачила поліцію та попросила допомогти, – написав Комаров у своєму пості в Instagram.

Дмитро звертає увагу, що навіть знаючи про мінування, дуже важко відразу помітити небезпечну ділянку. Окупанти дуже добре замаскували пастки. Досить просто зачепити ногою... Вибух відбувається через 3-4 секунди, а розліт осколків на 200 метрів.

Дмитро Комаров показав знешкоджену гранату, знайдену у будинку на Київщині
Дмитро Комаров показав знешкоджену гранату, знайдену у будинку на Київщині / Фото: instagram.com/komarovmir

Правила поведінки на територіях, де були війська РФ

  • Заходьте до будинку чи квартири лише після перевірки фахівцями. Дивіться під ноги, контролюючи кожний крок. Розтяжки можуть бути на рівні ніг та грудей. Дуже обережними варто бути в темних приміщеннях: коморах, підвалах, на горищах, підземних паркінгах та гаражах, ванних кімнатах.
  • У будинку чи квартирі не відкривайте двері та вікна без попереднього огляду.
  • Вибухонебезпечні пастки можуть бути на траві. Не чіпайте сумнівних предметів.
  • Не підходьте і не чіпайте техніку, яку покинули окупанти: танки, БТР, БМП та ін.
  • Розкажіть дітям, що таке міни та які можуть бути наслідки. Малята люблять все піднімати та дивитися. Пам'ятайте, що для дітей території, де була російська армія, ще довго будуть особливо небезпечними. Вони в жодному разі не повинні хапати руками все підряд.
  • Пам'ятайте, гуляти у парках та лісах поблизу зони бойових дій до офіційної інформації про розмінування – заборонено. Якщо ж у вас є необхідність, ходіть тільки стежками з особливою уважністю.

Читайте історію журналістки Євгенії Бобрик, яка двічі намагалася врятуватися із Бучі.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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