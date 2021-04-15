Для вакцинованих від COVID-19 – безкоштовне пиво! В Америці почала діяти нова ініціатива

Напій можна отримати лише один і після опублікованого фото в соціальній мережі із пластиром після вакцинації та хештегом #shotforsam

Американська пивоварня Samuel Adams Boston Brewery запровадила ініціативу одного безкоштовного пива, щоб збільшити кількість відвідувачів у пабах та ресторанах під час пандемії. Про це вони повідомили на власному офіційному сайті.

Фото: Instagram: Samuel Adams Boston Brewery

Щоб отримати пиво учасник акції має вакцинуватися від коронавірусу, опублікувати фото в Twitter чи Instagram з пластиром на руці чи стікером, який вказує на щеплення (його дають в місцевих лікарнях). І головне – позначити хештегом #shotforsam публікацію. Показувати медичну картку щеплення заборонено для захисту персональних даних. Якщо правила виконано, то Samuel Adams Boston Brewery надішле учаснику 7 доларів через додаток Cash.

Ініціатива актуальна для участі всім жителям США, яким виповнився 21 рік. Акція буде діяти до 15 травня, або до максимальної кількості учасників в 10 тисяч заявок, які виконають умови.

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