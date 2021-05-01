Де покататися на велосипеді у Києві — огляд класних локацій

Добірка цікавих місць для прогулянок на велосипеді

Якщо ви любите досліджувати місто і насолоджуватися природою лише у парі з велосипедом, то ця стаття для вас. Бо ми знайшли комфортні локації для їзди на велосипедів. І там не лише зручна розв'язка, а й красиві ландшафти та природа, які здивують.

"Музей просто неба в Пирогові"

Перша локації для тих, хто любить їздити на велосипеді і водночас розглядати культурну спадщину України. Бо тут представлена архітектура всіх її регіонів. Територія в 133 га змотивує вас блукати нею та досліджувати місцевість довго! Якщо будете проїжджати хату з солом’яним дахом, то не дивуйтеся. Бо тут повно експозицій з історією, наприклад – "Українське село 60-х — 70-х років ХХ століття" чи легендарні "Вітряки". На локації також можна орендувати велосипед!

Ландшафт в Пирогово Фото: inbus

ВДНГ і Голосіївський парк

Це мейнстрімні місця не лише для любителів велосипедів, а й для поціновувачів прогулянок на свіжому повітрі. Але вони гарні і варті, щоб їх відвідати. На території комплексу ВДНГ є комфортні доріжки для їзди, а в Голосіївському парку на вас чекає мінімальний екстрим, бо від його ландшафтів із характером не втекти. На ВДНГ також пропонують оренду велосипедів, на випадок, якщо досі його не придбали.

Де покататись на велосипеді у Києві Фото: Depositphotos

"Золота" локація, як її люблять називати, з огляду на історичний бекграунд, є однією з найкращих для їзди на велосипеді. Розташована вона у селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області. Тут і дня не вистачить, щоб її дослідити, бо територія 140 квадратних км. Асфальт локації називають "першокласним" і тут ідеальні умови для катання на велосипедах. Врахуйте, що вхід платний, а в резиденції також можете орендувати велосипед за потреби.

Труханів острів

Головний острів Києва, де пересікаються сотні велосипедистів – "Труханів"! Рельєф тут рівнинний, ідеально підійде для вашого старту, якщо ви "новачок" у цій справі. Площа біля 460 га вражає! Хочеться проїхати всю, але за один день це нереально, тому сюди систематично повертаються. До речі, острів з'єднує Пішохідний міст, де також варто проїхатися велосипедистам, бо краєвид неймовірний.

Труханів острів Фото: Facebook

Оболонська набережна

Довжина набережної складає близько чотирьох кілометрів, а одна з головних переваг – відмінно асфальтовані доріжки. Здається, ідеальне місце (крім "Труханового") для велостарту знайдено. Врахуйте, що літніми вечорами тут людно! Бо кияни та гості міста приходять на пікнік! Якщо плануєте влаштувати серйозні перегони, обирайте іншу локацію.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди поїхати на вихідні під Києвом: огляд красивих місць.

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