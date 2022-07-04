Даша Квіткова відверто про Швейцарію – "Не скажу, що я прям в захваті" (фото)

Українці продовжують переїжджати за кордон через агресію РФ. Даша Квіткова (дружина телеведучого Нікіти Добриніна, – ред) тимчасово знаходиться з сином у швейцарському місті Цюрих. Дівчина в Insta-сторіс розповіла перші враження від перебування.
Одне з найкомфортніших міст світу для проживання – Цюрих. Даша очікувала більшого від нього, натякнувши, що його перехвалюють і мандрівники по приїзду черговий раз розуміють сенс мему "Очікування та реальність".
Не скажу, що я прям в захваті від Цюріху. Мені навіть здалося, що це місто просто звеличують, тому ти приїжджаєш сюди и думаешь отримати: ваааау ефект, – написала Даша Квіткова.
Перебуваючи в Цюриху, вона назвала його типовим "європейським" містом, не помітивши чогось особливого. Український Львів для неї гарніший!
Але це просто місто. Таке ж європейське, як і всі міста. Львів наш десь гарніший, – написала Даша Квіткова.
Нещодавно Катерина Кухар розповіла, як "оминути" складнощі у Франції після переїзду.