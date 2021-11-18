Що важливо знати перед поїздкою на відпочинок до Іспанії восени – особистий досвід

Що цікавого можна відвідати в Андалусії, які нюанси врахувати при перельоті, скільки коштуватиме їжа, житло та розваги – подробиці в матеріалі

Відпочиваючи в іспанській Андалусії, варто відвідати Малагу, пляжі міста Нерха і покататися узбережжям / Фото: Светлана Евсеева

Андалусія – це іспанська автономія, куди варто їхати саме в середині осені за лагідним сонцем, дешевими фруктами та вином, неспішним "валянням" на чистих пляжах та спогляданням приголомшливої архітектури.

Це Батьківщина Пабло Пікассо, Антоніо Бандераса та найтепліший район Іспанії (та й усієї Європи, кажуть), чарівних пляжів, арабських веж, чудових кафедральних соборів, свіжої риби та вина. Жаль, що в мене не Xiaomi 11Т, а то влаштувала б справжнє фотополювання.

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Андалусия – самый теплый регион в Испании, где даже в ноябре можно загорать и купаться / Фото: Колаж: Сьогодні, Светлана Евсеева

Але перш ніж мені ступити на щедру землю узбережжя Коста дель Соль, довелося стресонути ще до вильоту. Але про все по порядку.

Як в'їхати до Іспанії українцям

З понеділка, 15 листопада, Україну внесли до оновленого списку країн "зони ризику", опублікованого Міністерством охорони здоров'я Іспанії.

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Зараз до Іспанії можуть в'їхати туристи, які мають міжнародний сертифікат вакцинації або негативний результат ПЛР-тесту, зробленого за 72 години до в'їзду, або негативний антиген-тест за 48 годин до в'їзду.

А також довідку про одужання протягом 180 днів і після закінчення 11 днів з дня отримання першого позитивного тестування на наявність COVID.

У мене – сертифікат про вакцинацію, і хоча на момент моєї подорожі Іспанія пускала українців без "ковідних документів", мені вони знадобилися. Оскільки я влітала через Італію (купили дешеві квитки з пересадкою в Мілані): а Італія перевіряє і сертифікати, і ПЛР-тести (навіть якщо є щеплення).

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Також необхідно при вльоті і до Італії, і до Іспанії заповнити спеціальні анкети, які дають вам QR-код, цей код також вимагатимуть пред'явити в аеропорту. Італія вимагає саме роздрукованих анкет.

Ночуючи в аеропорту в очікуванні пересадки, я працювала, а люди спали навіть на холодній підлозі, але всі були в масках / Фото: Светлана Евсеева

Якщо доведеться провести ніч в аеропорту – добре мати надувну подушку, не займе зайвого місця. Але народ особливо не парився, спали навіть на холодній підлозі, а от капсулами для сну ніхто не користувався. І подбайте про зручну маску, в якій вам буде комфортно дихати, якщо ви висунете ніс у літаку чи аеропорту, то вас чемно попросять одягнути маску правильно.

Важливо! У гонитві за дешевими квитками тримайтеся подалі від kiwi-com: вони реєструють на рейс своїх покупців самі (через офіц. сайти авіакомпаній у вас зареєструватися не вийде). І перш, ніж ви отримаєте на пошту посадкові талони, вам можуть відповісти, що, мовляв, сорі, ми не змогли зареєструвати вас і доведеться сплатити за реєстрацію в аеропорту.

Лише кілька годин "бодання" з ними таки привело до успіху і диво – талони прислали на пошту. Квитки обійшлися мені у 5500 грн туди і назад (в середньому 167 євро), включно з багажем на 20 кг, який ми з подругами розділили.

В Андалусії багато людей ходять у масках на вулиці, хоча вас попросять одягнути маску лише у кафе, магазині тощо / Фото: Светлана Евсеева

У самій Іспанії скрізь вхід у масках, багато місцевих ходить у них навіть вулицями. Але у кафе, магазинах, музеях тощо не вимагають показати ні сертифікат вакцинації, ні ПЛР/антиген тест, ні анкетний QR-код.

Як пересуватися Іспанією дешево

Я з подругами прилетіла до Малаги, це портове місто, друге за величиною в Андалусії. Але житло ми зняли в Торре-дель-Мар, наймилішому курортному місті, де до моря було рукою подати. Це чудове місце для "валяння" на пляжі, загоряння, купання, поїдання дешевих фруктів та розпивання вина та шампанського (теж недорогого).

Ми купалися та засмагали, тому що "за бортом" станом на початок листопада було +24, а на сонці і всі +30, тому у мене досить швидко починали "підгоряти" плечі. Вода була 18 градусів. Купаються лише туристи, а от засмагають, особливо у вихідні, місцеві цілими сім'ями.

Найдешевший і зручний спосіб (оскільки скорочує час, сили та дає можливість подивитися максимум) пересування – на орендованому авто. Звичайно, якщо ви не плануєте їздити країною, то є міські та міжміські автобуси, в самій Малазі – метро.

Ми один раз скористалися автобусом з Торре-Дель-Мар до Велес-Малаги – їхали півгодини, заплатили 1,80 євро (близько 54 гривень) за одну поїздку. Але по самому узбережжю пересувалися орендованою машиною.

Лайфхак! Якщо орендувати машину заздалегідь (тобто не на поточний місяць, а на наступний) і відразу оплатити всі дні оренди карткою, то виходить вдвічі дешевше. Орендована фіат-малолітражка коштувала 20 євро/добу (близько 600 грн). Жодних заставних сум не треба, машину дають з повним баком бензину і повернути її треба теж з повним.

Якщо ділити рахунок за бензин, то виходить дешево – наприклад, за 5 днів катання із друзями ми накатали бензину аж на 40 євро (близько 1200 грн). Розділили на чотирьох та отримали 300 грн (близько 10 євро) з особи. Це за 5 днів! Для розуміння – таксі з Малаги до Торре-дель-Мар в один бік обійшлося у 100 євро (близько 3000 грн).

Чим же приваблює Андалусія та Іспанія загалом

Отже, найбільші і тусувальні міста Андалусії – Це Малага, Гранада, Севілья, Кордова... Список ще можна продовжити. Ми обмежилися Малагою, Бенальмаденою, Нерхою і навіть потусили в горах Велес-Малаги.

Андалусія – рай на землі, де авокадо та лимони можна поторкати руками прямо на дереві / Фото: Колаж: Сьогодні, Светлана Евсеева

Тут розкинулися плантації манго, авокадо, мандарини, лимони та оливки ростуть незайманими на деревах. Втім, мандарини в Іспанії ростуть просто на вулицях.

Що обов'язково подивитися в Малазі

Малага – це місто "все включено" для туриста: відмінні пляжі і блакитне море, шопінг, стародавня архітектура, що зачаровує, маса затишних кафе і ресторанчиків. Розкинулося місто на крайньому західному узбережжі Середземного моря на півдні Піренейського півострова, приблизно за 100 км на схід від Гібралтарської протоки.

Це місто, де народилося Пабло Пікассо, місцеві дуже пишаються цим, тому навіть якщо ви не фанат кубізму та живопису – відвідати музей варто. Ціна питання на відвідування усієї галереї – 12 євро (близько 360 грн).

Музей Пікассо варто відвідати, навіть якщо ви не фанат кубізму, а потім неспішно пройтися до римського амфітеатру / Фото: Светлана Евсеева

Взагалі краще залишити машину (у вихідні стоянки майже скрізь платні, можна паркуватись у паркінгу торгового центру – безкоштовно лише 2 години) та пройтися пішки. Звісно ж, дар мови зникає, коли бачиш кафедрального собору Втілення (La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación) – це головна візитна картка міста.

Собор La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación є головною візитною карткою міста / Фото: Светлана Евсеева

Також незабутнє враження справляють арабські фортеці Гібральфаро (XIV століття) та Алькасаба (XI століття), з території яких відкривається чудовий краєвид на Малагу. Неподалік фортеці Алькасаба розкинувся римський амфітеатр (І століття).

Біля римського амфітеатру, що добре зберігся, люблять відпочивати туристи і місцеві / Фото: Светлана Евсеева

Збереглися навіть сцена діаметром 31 метр та місця для глядачів, на яких люблять відпочивати туристи та місцеві. Можна просто побродити серед будівель, що збереглися, а деталі історії амфітеатру та його розкопок дізнатися в інформаційному центрі, який побудований поруч у вигляді призми зі сталі, дерева та скла.

Куди в Андалусії їхати за морем, сонцем та природою

Якщо ви на машині, то не пошкодуйте часу та відвідайте Нерху та Бенальмадену. Нерха – це просто рай для любителів дикої природи, з просторими пляжами, величезними валунами на березі, природними скелями та розсипом у них печер.

Нерха – це просто рай для любителів дикої природи з блакитним морем та чистими пляжами / Фото: Светлана Евсеева

Вода в морі тут неймовірно блакитного кольору, і варто лише зайти у воду по коліно – тебе оточують стайки досить великих риб, схожих на оселедця з плескатим "носом".

Вода в морі тут блакитно-лазурна, а скелі Нерхи та печери в них викликають захоплення / Фото: Светлана Евсеева

Окрім дикої природи та пляжів, тут "ловити" нічого, але якщо ви – любитель "вільного" купання та загоряння, то пліз велкам на нудистський пляж . Є й звичайні пляжі, з кафешками поряд, тож цивілізація в цьому містечку поряд.

Прекрасними пляжами насолодитися можна і в Бенальмадене – Це типове курортне милий іспанське містечко, яке простягається вздовж узбережжя. Тут більшу частину року температура не опускається нижче 25 градусів тепла і майже завжди сонячно. А в ясні дні видно протоку Гібралтар та береги Африки.

Більшу частину року температура в Бенальмадені не опускається нижче 25 градусів тепла / Фото: Светлана Евсеева

Якщо ви любите східну культуру та хочете навчитися медитації, то варто відвідати Ступу просвітлення . Це класична буддійська ступа, найбільша з подібних у Європі. Її висота – 33 метри, можна зайти всередину, у вихідні дні там часто проводять безкоштовні лекції та медитації.

Якщо потрапите на Ступу в Бенальмадені – пройдіть кілька кіл навколо неї, зробіть найсвітліші побажання своїм близьким та собі / Фото: Светлана Евсеева

Якщо потрапите на Ступу – пройдіть кілька кіл навколо неї, зробіть найсвітліші побажання своїм близьким, всім істотам, попросіть виповнитись заповітну мрію. Буддисти кажуть, що це працює. Сам Торре-Дель-Мар, де я жила, – це невелике курортне містечко, дуже чисте та затишне, з недорогою орендою житла.

Ціни на житло та продукти в Андалусії

Проживання

Квартиру з трьома спальнями та великою залою ми знайшли на Airbnb, обійшлися апартаменти за 11 ночей з однієї особи – у 3800 грн (близько 126 євро). Тобто, за одну добу проживання я платила трохи більше 11 євро (близько 330 грн).

Квартиру з трьома спальнями та великою залою ми знайшли на Airbnb / Фото: Светлана Евсеева

Квартира простора, кухня повністю обладнана – від посудомийної машини до наявності гарячо улюбленої гейзерної кавоварки. Єдине, після попередніх мешканців було погано прибрано, господар поскаржився на погану прибиральницю, яку він "якраз звільнив" – А нову ще не знайшов. І погодився повернути 15 євро через незручності.

Просторий зал орендованої квартири ми використовували "під офіс" та їдальню / Фото: Светлана Евсеева

Але якщо ви хочете зняти житло ще дешевше , зберігайте або шукайте контакти місцевих орендодавців – безпосередньо у них орендуватиме житло ще дешевше.

Їжа в кафе та ціни на продукти

Іспанія – це "свято живота" 24 години на добу. Манго за ціною 2 євро (близько 60 грн) за кілограм, авокадо за такою самою ціною, найсмачніші грецькі йогурти, хамон, оливки. Оливки – це взагалі мій біль, літрова банка міцних оливок без кісточок коштує 1,5 євро (близько 45 грн).

Манго і в магазинах, і в овочевих крамницях можна знайти за 2 євро/кг, оливки та лимони теж не "кусаються" в ціні / Фото: Светлана Евсеева

А вино – окрема історія За ті ж півтора євро можна купити відмінне сухе червоне та біле (і не тільки сухе), те, що вище 3 євро ми навіть не брали. А іспанське шампанське Lambrusco, яке маємо по 300-400 грн, тут теж ми знайшли… за 1,5 євро!

За 2 євро у середньому (близько 60 грн) можна купити найсмачніше іспанське вино та шампанське / Фото: Светлана Евсеева

У кафе теж цілком прийнятні ціни – обід у першому кафе, що попався по прильоту, мені обійшовся в 5 євро (близько 150 грн). Я перекусила брускетою (причому вона була двостороння, як великий батон, розрізаний навпіл) з хамоном, помідорами, вершковим сиром і вже не пам'ятаю чим ще випила капучино і пляшечку мінералки в 0,5 літра.

Ціни в кафе теж нормальні, на 5 євро (близько 150 грн) можна ситно поїсти / Фото: Светлана Евсеева

А ще запам'яталося очеретяне пиво (дуже смачно) – 2 євро (близько 60 грн) за 400 мл., навіть мій улюблений апероль шприц – дешевше ніж у барах у середньому по Києву – 4 євро (близько 120 грн), а у столиці коктейль дешевше за 140 грн мені не траплявся .

Обов'язково спробуйте смажені каштани особливо якщо ніколи їх не пробували. Їх посмажать при вас, навіть у маленькому містечку буде торговий намет із смаженими каштанами. Ціна – 1 євро (близько 30 грн.) за 9 штук.

Сувеніри та подарунки

На згадку про Андалусію можна купити як листівку за 50 євроцентів (в середньому близько 13 грн.), так і якусь футболку за 10 євро (близько 300 грн.). Але якість місцевого одягу бажає кращого. Повно магнітиків по 1,5 євро (близько 45 грн), різних тарілочок, природно – місцевої кераміки ручної роботи, загалом є де "душі розвернутися".

На згадку з Андалусії можна відвезти як листівку за 50 євроцентів, так і дорожчу керамічну тарілочку / Фото: Светлана Евсеева

Я накупила листівок у музеї Пікассо (по 1 євро – близько 30 грн), а також місцевих солодощів – "грильяжних шоколадок", загорнутих у рисовий папір. Ціна – 1,50 євро (близько 45 грн) за пачку в 100 грам, смакота, розійшлися на сувеніри друзям.

Що не подобається в Андалусії в цілому

Номер один у списку – це погана кава скрізь, у кафе та в магазинах. Він не те щоб пересмажений – він спалений до гіркоти, навіть куплений мелений у магазинах. Так люблять місцеві, на жаль. Тому якщо хочете пити смачну каву – то везіть пачку коханої із собою. Ну ситуацію трохи рятувало додане до кави кокосове молоко.

Потім – відсутність меню англійською саме в Андалусії, про те, що з вами будуть англійською говорити, взагалі не йдеться. І чим менше місто – тим незадоволенішими будуть особи продавців чи офіціантів, хоча вам і скажуть ввічливе "граціас" за покупку. Це вам не Коста-Бланка, де навіть у маленькому містечку буде офіціант, який розмовлятиме англійською (чи мені так щастило?)

Меню в кафе та ресторанах Андалусії – іспанською, готуйте сканер-перекладач / Фото: Светлана Евсеева

Тому заздалегідь скачайте у свій смартфон сканер-перекладач – знадобиться для переведення страв та напоїв з меню у місцевих барах. І уважно дивіться чек – можуть вписати те, що ви не замовляли.

Пункт № 3 – незважаючи на чисті вулиці, пляжі, відсутність сміття, все місто (я про Тор-Дель-Мар) у… собачих какашках. Тому постійно дивіться під ноги, інакше ризикуєте наступити на міну.

Не забувайте, що в Іспанії вдень (приблизно з 14:30 до 17:00, а деякі – і більше) сієста, магазини закриваються . Деякі магазини і навіть супермаркети також не працюють у неділю. Але є й супермаркети, які не дотримуються цих правил.

Є супермаркети, які працюють без вихідних та сієсти, але ціни в них вищі / Фото: Светлана Евсеева

І майте під рукою репеленти, вони стануть у пригоді не для вечірнього розпивання вина на пляжі, ні. А вже в орендованому житлі, звідки вони беруться – незрозуміло, але спати ви точно не будете, якщо до приміщення залетить бодай один!

Підведемо підсумки. У будь-якому випадку Іспанія, а тим більше – Андалусія варті уваги, це райські місця на землі, як на мене. Поїздка в які коштуватиме не всі гроші світу. Навіть зараз там близько 20 градусів тепла , купатися вже холодно – а ось позасмагати, поїсти стиглих дешевих фруктів, насолодитися вином і сонцем – саме воно!

І бонусом – ще кілька фото прекрасної Андалусії:

У Малазі класно гуляти вулицями, милуючись архітектурою та зрілими мандаринами / Фото: Светлана Евсеева

А біля кафедрального собору Втілення завжди людно, люди відпочивають, сидячи просто на підлозі та сходах.

Кафедральний собор La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación у Малазі / Фото: Светлана Евсеева

Ринок у Малазі також можна сміливо назвати місцевою пам'яткою.

Ринок у Малазі / Фото: Светлана Евсеева

У центрі Малаги можна взяти екіпаж і покататися містом на конях. Ціни не впізнавала, мені шкода конячок, які цілий день стоять запряженими .

У Малазі на кожному кроці пропонують покататися на конях / Фото: Светлана Евсеева

А ось у Нерсі можна годинами лежати на пляжі, споглядаючи море та скелі.

Пляж у Нерсі, за скелею – нудистський пляж / Фото: Светлана Евсеева

Торре-Дель-Марр підкорює своєю чистотою і акуратністю, але під ноги дивіться (пам'ятаєте про собачі "міни")!

Торре-Дель-Мар, пішохідна вулиця / Фото: Светлана Евсеева

Хоча хочеться дивитися не під ноги, а на всі боки і вгору – прямо над головою росте ось така пишність!

"Райські" квіти та плоди на вулицях Торре-Дель-Марра / Фото: Светлана Евсеева

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