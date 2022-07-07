Що приховує легендарний острів Зміїний – 5 цікавих фактів

Змій на острові немає, але є дещо цікавіше – розповідаємо

5 зміїних фактів, які ви могли не знати / Фото: Колаж: Сьогодні

"Російський воєнний корабель, йди н@хуй", – адресована фраза росіянам українським прикордонником на острові Зміїний. Слова ввійшли в історію, описавши позицію України під час війни: відвойовування територій та мирного неба будь-якою ціною. Протягом війниза островом стежить весь світ! До 30 червня на території велися бої, де противник систематично зазнавав втрат. Як результат – росіяни покинули острів, назвавши втечу "жестом доброї волі" та зробивши себе посміховиськом у Мережі. Розкажемо 5 зміїних фактів, які ви могли не знати.

1 – на острові Зміїний возвеличували Ахілла

За легендами на острові Зміїний жив та опісля був похований Ахілл – учасник Троянської війни. Якщо вірити легендам, то він мав здатність перетворитися на змія. На території острова був культ, присвячений давньогрецькому герою. У VI столітті до нашої ери там збудували храм Ахілла, куди приходили за зціленням та здійсненням бажань. Залишатися з ночівлею на території забороняли. Археологи знаходили монети та послання, адресовані моряками культовому персонажу в давнину. У IV столітті храм було зруйновано.

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2 – назва острова змінювалася

Зміїний – не єдине "клеймо" легендарного острова. Його ще називали "Левке" в період античності (білий, – зі старогрецької). Пояснення виникненню назви просте: птахи білого кольору масово розміщувалися на острові, ніби "зафарбовуючи" його. Актуальна назва "Зміїний острів" за легендами притаманна образу Ахілла, пов’язаного зі зміями. Ще острів неофіційно називали "Ахілловим".

3 – острів підняли з глибин на прохання матері Ахілла

За легендами мама Ахілла Фетіда була ініціатором формування Зміїного. Після поховання сина на найвищій частині острова вона попросила бога морів Посейдона підняти додаткову частину скелі з глибин.

4 – актуальна назва острова не відповідає дійсності

Враховуючи міфи та легенди, назва Зміїного стосується героя Ахілла, який був зі зміями на "ти" і назавжди "поселився" на острові. Але гадюк там немає принаймні сьогодні. За теоріями декілька тисяч років тому там водилися водяні вужі, які прибували з гирла Дунаю.

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На острові Зміїний возвеличували Ахілла

5 – археологи шукають головний скарб острова

Міф про дорогоцінний скарб, загублений на дні острова Зміїний, теж є! Археологи останні роки в пошуках Ахіллового щита із золота вагою 15 кілограмів, який символізує непереможність. Серед знахідок професіоналів на острові: монети, перстень, де зображена змія та інші артефакти. Словом, є причини продовжувати пошуки, віруючи в легенди та здогадки.

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