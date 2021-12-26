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Що подарувати геймеру на Новий рік 2022: топ-4 хороші ідеї

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
26 грудня, 11:34
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Ваш коханий чоловік любить грати? Це спростить ваше завдання на пошуки гарного подарунку на Новий рік 2022. Читайте наші поради у матеріалі
Подарунки на Новий рік 2022 чоловікам, які люблять грати
Подарунки на Новий рік 2022 чоловікам, які люблять грати / Фото: Колаж: Сьогодні

Традиційно перед святами голова йде обертом від ідей для подарунків знайомим та близьким особливо якщо ви знаєте, що людина захоплюється чимось конкретним. Тому ми підібрали для вас список із класичних, і небанальних ідей на подарунки на випадок, якщо ваш близький – геймер.

Даруйте найважливіше – аксесуари для консолі

Найкращий подарунок для будь-якого геймера – консоль. І хоча вона, ймовірно, є в більшості ігроманів, ніхто не відмовиться від оновленої версії, наприклад, PlayStation 5, про яку всі мріють.

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Якщо бюджет скромніший, підійдуть різноманітні аксесуари: контролери, навушники, пульти. Взагалі, що завгодно для використання з технікою буде чудовим подарунком. Гарні мишки, персоналізовані килимки або яскрава клавіатура – ​​головне підібрати якісну річ, яка довго приноситиме радість.

Класичний мерч – безпрограшний варіант

Хоча це досить банально і очевидно, предмети із символікою улюбленої гри можуть стати чимось незабутнім. Футболки, кружки, блокноти із звичайним логотипом гри – не найкращий варіант. Радимо трохи поринути у тематику обраної гри та пошукати щось оригінальне: прикраса як у головного героя (каблучка Дрейка з Uncharted або кулон Геральта з The Witcher), тематичну "Монополію", колекційну фігурку або навіть книгу рецептів за мотивами гри (так, такі є!).

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Створюємо атмосферу

Геймерам можна дарувати і те, що не обов'язково пов'язано з іграми. Підійдіть креативно – подаруйте щось неочевидне, але приємне для облаштування ігрової кімнати.

Крісло-мішок або тепла пухната ковдра – для зимових вечорів за улюбленою грою, тематична аромасвічка – для занурення у світ, Led-стрічка або оригінальний світильник – для атмосфери.

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Тут взагалі можна підійти із максимальним креативом. Наприклад, якщо людина є фанатом серії Horizon, ігри, дія якої відбувається серед дикої природи, подаруйте їй свічку із квітковим або трав'янистим ароматом. А фанатам перегонів, як Need for Speed ​​або Gran Turismo, можна пошукати аромати з нотками шкіри для атмосфери нового автомобільного салону.

Парфюм Secret VI Cuir D'Orient Homme, EISENBERG PARIS (2169 грн)
Парфюм Secret VI Cuir D'Orient Homme, EISENBERG PARIS (2169 грн) / Фото: brocard.ua

Це відмінний варіант, якщо ви самі не дуже знаєтеся на іграх, але хочете зробити приємно вашому геймеру.

Діджитал під ялинку

Найкраще ігри можуть бути тільки знижки на них! Прекрасним подарунком буде картка на передплату або на знижки. Наприклад, для PS Store можна придбати сертифікати на знижки або підписку на будь-який бюджет. Це чудовий подарунок колезі чи знайомому, коли не знаєте, що дарувати. А от якщо ви хочете привітати таку близьку людину, то рекомендуємо дати волю фантазії і креативно підійти до упаковки. Зробіть веселу листівку, в якій даруватимете, або покладете картку із сертифікатом у коробку і додайте улюблені цукерки, конфетті та гліттер. Адже найкращий подарунок – це той, що зроблено з думкою про людину.

Сподіваємося, наші поради допомогли вам у цей сповнений суєтою час, і ви обрали, як привітати дорогу вам людину.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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