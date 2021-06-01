Що пити в червні: добірка вин до 300 гривень, які рекомендує сомельє

Вина розмістили від легкого до найбільш насиченого з великою кількістю танінів

Найкращі бюджетні вина Фото: Pixabay

Літо – це три місяці систематичних пікніків на природі, вечірок та свят, на яких одним із основних "гостей" буде вино. І, погодьтеся, в літній сезон не обов'язково очікувати особливого дня, щоб посмакувати аристократичний напій. Тому ми з професійним сомельє Вікторією Замченко зробили добірку з семи вин на будь-який смак та аромат, які рекомендуємо пити в червні.

Сомельє Вікторія Замченко Фото: Вікторія Замченко

Спойлер: одне з них Decanter оцінив в 90 балів.

Перше – Muscadet Haute Fevrie

Дебютна пляшка вина від французького виробника Domaine Haute Fevrie з регіону "Долина Луари". Зазвичай ця місцевість асоціюється з сортом совіньйон блан. Бо там виробляють вина з цим сортом, які беруть за взірець світові виробники. Але йтиметься не про нього, зірка цієї пляшки – мелон де бургонь.

Muscadet Haute Fevrie за 300 гривень Фото: rozetka.com.ua

На смак цей сорт впізнають за вираженими мінералами, які відчутні в першому ковтку, а також цитрусами. Але враховуючи зазначене, це вино легке для пиття. В ньому домінують ноти зеленого яблука (білого наливу) та вершків.

Келих Muscadet Haute Fevrie ідеально доповнить спекотний день, бо воно освіжає за рахунок високої кислотності! Подавайте льодяним, наприклад, при семи градусах. Для закусок оберіть сирі морепродукти (сашимі чи севіче) або зелений салат.

Орієнтовна ціна – 300 гривень.

Друге – Atma White

Грецьке біле Atma White від Thymiopoulos – хіт сезону! Бо в нього яскраво виражена квіткова ароматика та освіжаючий смак. І такі винні історії є ідеальними для літа. В основі напою два сорти винограду: білий – малагузія та червоний – ксіномавро. Зауважте, що виробник під час їхнього вирощування не використовує хімічних домішок.

Atma White за 300 гривень Фото: zakaz.ua

Незважаючи на легкий аромат цитрусових, акації і цвіту бузини, смак свіжий із середньою кислотністю та солонуватими нотами. При виборі закусок не заморочуйтеся, бо це вино доповнить більшість страв та снеків на літньому пікніку.

Орієнтовна ціна -300 гривень.

Третє – Stump Jump Lightly Wooded Chardonnay

Наступна пропозиція від австралійського виробника D'Arenberg – це біле Stump Jump Lightly Wooded Chardonnay. Воно насиченіше, якщо порівняти з попереднім варіантом, бо його витримували в дубових діжках. І в основі – виноград шардоне. Завдяки витримці вино на смак з кремовими відтінками, а також довгим післясмаком. Ще присутні пряні ноти та карамелізований попкорн. В ароматі жовті яблука, груша та лимонна цедра. Пропонуємо доповнити келихом Stump Jump Lightly Wooded Chardonnay вечерю, де лосось на грилі буде основною стравою.

Stump Jump Lightly Wooded Chardonnay за 280 гривень Фото: pcshop.ua

Орієнтовна ціна – 280 гривень.

Четверте – Pinotage Rose Kadette

Це розе здивує своїм смаком! Бо Pinotage Rose Kadette з Південної Африки від Kanonkop не відповідає ціні. На смак воно дорожче свого прайсу! Його сомельє тримають як козир та дивують людей. Чому б і вам не спробувати? Воно насичене, але збалансоване. В основі вина – сорт винограду пінотаж, який нечасто зустрічається в рожевих варіантах (з нього зазвичай роблять червоні насичені вина). Присутній аромат дикої троянди, червоних яблук та вершків. А його фруктовий післясмак ви запам'ятаєте назавжди. Подавайте до червоної риби, копченого тунця, білого м’яса чи суші.

Pinotage Rose Kadette за 300 гривень Фото: makro.co

Орієнтовна ціна – 300 гривень.

П’яте -Vin de France Pinot Noir Rose

Розе з Півдня Франції від Doudet Naudin також приємно здивує прискіпливих дегустаторів. Зазвичай такі варіанти з сорту піно-нуар люблять пити французи. На смак воно з мінімальною фруктовістю та домінуючими мінеральними тонами, присутні хлібні, шипшинові та ноти сушеної полуниці. Післясмак свіжий та делікатний. Поєднайте його за вечерею з овочами гриль, птицею, яєчнею зі спаржею чи козячим сиром.

Vin de France Pinot Noir Rose за 260 гривень Фото: stylus.ua

Орієнтовна ціна - 260 гривень.

Шосте – Pinot Noir Pete`s Pure

Австралійське червоне Pinot Noir від Pete`s Pure – це літнє вино в основі якого сорт піно-нуар. Підійде на всі вечірки, свята та пікніки сезону. Його аромат свіжої малини запам'ятовується з першого знайомства з напоєм. Якщо одного разу спробуєте, то надалі не переплутаєте з іншими винами.

Pinot Noir Pete`s Pure за 300 гривень Фото: napoli.ua

Незважаючи на те, що Pinot Noir – червоне вино, воно з мінімальними танінами, тому терпкість відсутня і його легко пити. Рекомендуємо охолодити перед вживання до низької температури (наприклад, 12 градусів). У виборі закуски не заморочуйтеся, вино доповнить більшість м'ясних страв: починаючи від салату та завершуючи запеченою їжею в духовці чи на грилі.

Орієнтовна ціна – 300 гривень.

Сьоме – Borsao Joven Seleccion

Завершує добірку вин червня – червоне Borsao Joven Seleccion від іспанського виробника Bodegas Borsao. В нього є нагорода від Decanter, який оцінив його в 90 балів. Це один із аргументів, чому вино варто спробувати без роздумів. В основі напою три сорти винограду: сира, темпранільйо та гарнача. В ароматі відчуєте білі та чорні ягоди, відтінки фіалки, піонів та ванілі. Через мінімум танінів та кислотності воно легко п’ється і подобається багатьом. Щодо їжі, то поєднайте його з несолодкою випічкою чи червоним мясом, яке приготовлене на барбекю.

Borsao Joven Seleccion за 230 гривень Фото: tomevinos.com

Орієнтовна ціна – 230 гривень.

Нещодавно ми розповідали, як правильно дегустувати вино вдома та обирати його в магазині, щоб не прогадати.

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