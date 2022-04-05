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Частину України накриють опади! Прогноз погода на 5 квітня (карта)

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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5 квітня, 06:00
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Сьогодні в країні очікується сильний вітер, однак температура буде "плюсова"
В Україні очікуються опади та сильний вітер/Фото: колаж: "Сьогодні"
В Україні очікуються опади та сильний вітер/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 5 квітня, деякі області України накриють опади. Крім того, очікуються пориви вітру до 12 м/с. Морозів не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Якою буде погода?

Сьогодні західну частину України накриють опади — дощ з мокрим снігом. Крім того, опади очікуються у Київській, Сумській та Чернігівській областях. На решті території — мінлива хмарність. Вітер — південно-західний, 7-12 м/с.

На заході стовпчики термометрів коливатимуться від 6 до 10 градусів тепла. На сході прогнозують +7...+9 градусів.

У північних регіонах – 6-13 градусів тепла. На півдні очікується 9-13 градусів вище нуля.

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У Києві прогнозують дощ, 6-8 градусів тепла, а в Сімферополі буде сухо – +10...+12 градусів.

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну погоди, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

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Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не слід забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також на користь зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря чи самостійно додавати собі будь-які ліки та змінювати їх дозування.

Володимир Козир
Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні Більше статей автора
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