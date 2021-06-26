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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

В яких закладах Києва можна зустріти зірку

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
26 червня, 09:01
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Розкажемо, де реально побачити Pianoбоя, Лесю Нікітюк, Святослава Вакарчука, Володимира Остапчука, Олега Скрипку і, навіть, дочку Олі Полякової
В яких закладах Києва відпочивають зірки
В яких закладах Києва відпочивають зірки

Думали, що зустріти знаменитостей в закладах Києва – це неможливо? Реально! І ми розповімо, де саме відпочивають селеби. До слова, нам вдалося самим побачити декількох з них у закладах, а деякі самі поділилися з нами улюбленими місцями. В цей момент їх шанувальники затамували подих і забажали побачити зірок в одному із кафе на вихідних.

Святослав Вакарчук

Розпочнемо з лідера гурту "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука. Співак "засвітився" в київській кав'ярні Blur Coffee, яка славиться смачною кавою. Очевидно, він не боїться відвідувати заклади, де посиденьки можуть перетворитися на спонтанні фан-зустріч. Бо в зазначеній кав'ярні завжди багато людей.

Святослав Вакарчук у Blur Coffee
Святослав Вакарчук у Blur Coffee / Фото: instagram.com/okeanelzy_official

Blur Coffee Shop
Blur Coffee Shop / Фото: Instagram: Blur Coffee Shop

До слова, коли знову завітає Святослав Вакарчук у Blur Coffee – хто зна, але 100% його з гуртом зустрінете на Atlas Weekend-2021.

Pianoбой

Співака Pianoбоя можна зустріти в GOL’DA! Заклад позиціонує себе як піта-бар: впродовж дня тут смакують кухню Близького Сходу, а ввечері в центрі уваги коктейльне меню. Якщо любите автентичні страви і творчість Pianoбоя, то рекомендуємо відвідати заклад, бо маєте шанс зустріти виконавця.

Pianoбой
Pianoбой / Фото: Instagram

GOL’DA
GOL’DA / Фото: Tripadvisor

Володимир Остапчук

Продовжимо улюбленими закладами відомого шоу-мена Володимира Остапчука, який нещодавно був ведучим популярного шоу "Маска" на каналі "Україна 24". В інтерв’ю "Зіркового антистресу" він зізнався про ТОП-заклади для відвідин.

Ведучий Володимир Остапчук
Ведучий Володимир Остапчук / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

За коктейлем він піде в LoggerHead, що неподалік Бессарабки, а якщо на вечерю, то в Lucky, Vino e Cucina Bao, "Редкая птица" чи Holy Burger.

"Редкая Птица"
"Редкая Птица" / Фото: Instagram: redkayaptitsa

До слова, його також можна побачити в кафе-пекарні "Хлібний", якщо запланована короткотривала зустріч чи захочеться кави.

Леся Нікітюк

Українську телеведучу Лесю Нікітюк, яку ще називають Леді Ле, шанувальники можуть зустріти в 11 Mirrors Restaurant & Bar. Заклад позиціонують рестораном вишуканої кухні з сенсом, яку пропонують скуштувати туристам та місцевим, які люблять особливе.

І ще зірка полябляє ресторан Queen Kyiv, який вважають одним із найдорожчих у столиці. Але не лакшері-місцями єдиними, її можна також зустріти в кафе-пекарні "Хлібний". Шанувальники Леді Ле, беріть на замітку!

Леся Нікітюк в ресторані Queen
Леся Нікітюк в ресторані Queen / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, нещодавно ми розповіли про унікальний коктейль з київським сухим варенням, який готують у 11 Mirrors Restaurant & Bar.

Дочка Олі Полякової

А помічена Марія Полякова була також у кафе-пекарні "Хлібний", яка розміщена поруч з Пасажем. Але, на жаль, без зіркової мами Олі Полякової, яка за один виступ на заході просить 20 тисяч доларів (545 тисяч грн).

Марія Полякова
Марія Полякова / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Олег Скрипка

Лідера групи "Воплі Відоплясова" ви знайдете лише в одному закладі Києва – "Небос". У "Зірковому антистресі" він зізнався, що це єдине місце, де можна його зустріти. А вихід у звичайні бари він не розглядає, бо каже, що зазвичай такі зустрічі перетворюються в фан-зустріч.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / Фото: пресслужба

Відвідувати "зіркові" заклади в очікуванні на одну з селеб – цікавий досвід. Пропонуємо ще й дізнаватися особливості різних кухонь світу, наприклад, нідерландської. Вмикайте дебютне відео проєкту "З’їж це"! Там корінний нідерландець розповів, що таке "Цьонге-йонге-йонге" і спробував "рідну" їжу з закладів Києва. А ще повідав, чи відвідують місцеві популярні кофішопи.

Нещодавно ми розповіли, в яких закладах Києва шукати традиційні кухні світу.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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