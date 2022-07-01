Борщ з вишень та загадкові підземелля: 5 причин поїхати до Вінниці після перемоги

Про двоповерховий автобус double-decker, як у Лондоні, нетипові страви з вишні та Insta-зони з історичним бекграундом – в матеріалі "Сьогодні"

5 причин поїхати до Вінниці після перемоги / Фото: Колаж: Сьогодні

Війна триває, але українці позитивно налаштовані в очікуванні перемоги та поїздок до інших міст на відпочинок. Разом з гідесою Альоною Сазоновою, розповімо 5 причин приїхати до Вінниці на вікенд. Читайте та дізнавайтеся, де насолодитися локальною їжею, екскурсіями, музеями, фонтанами та архітектурними пам'ятками.

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1 – архітектура

Вінниця – місто з історією, якому понад 650 років. Пам'ятки архітектури – особливий вид культурної спадщини міста. Туристи їх не оминають, насолоджуючись красою та концепцією.

Серед ТОП-5 локацій must visit:

Вінницькі мури — комплекс оборонних і монастирських споруд XVII століття. Мури зведені монахами-єзуїтами, стали головною оборонною спорудою міста в давнину.

— комплекс оборонних і монастирських споруд XVII століття. Мури зведені монахами-єзуїтами, стали головною оборонною спорудою міста в давнину. Храм Пресвятої Діви Марії Ангельської - католицький храм у стилі тосканського бароко, побудований 1746 року монахами-капуцинами. Святе місце спроєктували над підземним переходом, який пролягає до Єзуїтського монастиря. Туристам там влаштовують екскурсії, розповідаючи історії про монаха Шимана, котрий блукає вінницькими підземеллями.

- католицький храм у стилі тосканського бароко, побудований 1746 року монахами-капуцинами. Святе місце спроєктували над підземним переходом, який пролягає до Єзуїтського монастиря. Туристам там влаштовують екскурсії, розповідаючи історії про монаха Шимана, котрий блукає вінницькими підземеллями. Водонапірна вежа – перший водогін у Вінниці, який не оминають туристи. Він розташований в серці міста на Європейській площі. В давнину там жили працівники міського водоканалу, а сьогодні – працює Музей воїнів-афганців.

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Готель "Савой" – перша шестиповерхова будівля у Вінниці, яку називають ідентифікатором місцевості. Туристи приходять на локацію заради фото на фоні фасаду. Тут вперше в місті з'явилися електричний ліфт, центральне водопостачання, каналізація, гаряча вода та електроосвітлення. Сьогодні в приміщенні "Савою" – Вінницький апеляційний адміністративний суд.

– перша шестиповерхова будівля у Вінниці, яку називають ідентифікатором місцевості. Туристи приходять на локацію заради фото на фоні фасаду. Тут вперше в місті з'явилися електричний ліфт, центральне водопостачання, каналізація, гаряча вода та електроосвітлення. Сьогодні в приміщенні "Савою" – Вінницький апеляційний адміністративний суд. Вінницький академічний музично-драматичний театр ім. Миколи Садовського – осередок культурного життя міста, якому 112 років. Якщо до плану вашого ідеального вечора входить театральний перформанс, то гайда сюди.

2 – фонтани

Впродовж усієї прогулянки Вінницею, туристів "супроводжують" фонтани. Під час воєнного стану вони працюють всі, окрім найбільшого – мультимедійного фонтану Roshen.

Я певна, скоро українці та іноземці приїдуть до Вінниці насолодитися новим лазерним шоу, присвяченим перемозі України! – зауважила гідеса Альона Сазонова.

У Вінниці не оминайте ТОП-3 фонтани:

Фонтан Roshen, побудований на річці Південний Буг, який є найбільшим у Європі. Вирізняє його з поміж інших у Вінниці – лазерне шоу з музичним супроводом. Прийшовши сюди, побачите перформанс. Чого лише вартують центральні струмені води висотою до 70 метрів.

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Фонтан у центральному парку ім. Миколи Леонтовича , спроєктований в 1950-х. Жителі називають його ностальгічною ноткою міського життя Вінниці, а туристи – зоною просто неба для фотосесій.

, спроєктований в 1950-х. Жителі називають його ностальгічною ноткою міського життя Вінниці, а туристи – зоною просто неба для фотосесій. Фонтан "Сонячна система" - у центрі композиції скульптура титана Атланта, який тримає фігурку Сонця в руках. Навколо нього розміщені планети Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун та Плутон. Приходьте сюди вночі, коли вмикають підсвітку, яка додає антуражу локації.

3 – екскурсії на автобусі double-decker

Влаштуйте екскурс Вінницею на двоповерховому автобусі в рожево-жовтих кольорах без даху. Перший і наразі єдиний туристичний double-decker в місті курсує з 2021-року. Мандрівники досліджують пам’ятки та слухають про історію на висоті 4 метрів. Поїздка нагадає типовий лондонський вайб екскурсій схожого формату. Під час поїздки, слухатимете цікавинки про Вінницю від гідів, серед яких Альона Сазонова.

Це 1,5 години та 22 кілометри суцільної вінницької насолоди. У період війни проводяться історичні оглядові екскурсії, а після перемоги повернемо авторські: з шампанським, саксофоном та розмовами для дорослих про нічне життя маленької провінції, – каже гідеса Альона Сазонова.

4 – музеї

Любителям історії та унікальних артефактів у Вінниці нудно не буде. В місті знайдете музеї на будь-який смак: від сучасних і до тих, яким понад 100 років. До рекомендованої добірки ТОП-5 від гідеси Альони Сазонової, ввійшли:

Національний музей-садиба М. І. Пирогова. Вінницький обласний краєзнавчий музей. Історико-меморіальний комплекс пам’яті жертв нацизму. АвтоМотоВелоФотоТелеРадіоМузей. Музей моделей транспорту.

5 – гастротуризм

Сало, хрін, картопля по-уланівськи, кров’янка, помідори з часником – гастрономічні родзинки регіону. Але візитівка Вінниці – страви з вишнею. Туристам рекомендують: вишневий борщ, вишневі драглі (десерт, схожий на італійську "Панна-котту", – ред), вареники з вишнею, штрудель з вишнею, а ще бургер з вишнею та котлетою із яловичини.

Нетипові вінницькі гастрономічні поєднання замовляйте в ТОП-5 закладах міста:

"Трофей". "Churchill-inn". "Кінь у протигазі". "Gagarin burgers & meat". "Гостинний пан".

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