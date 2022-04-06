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Авада Кедавра: у Росії знімають із продажу серію книг про Гаррі Поттера

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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6 квітня, 20:00
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Найбільші бібліотеки електронних книг та аудіокниг у РФ припинять продавати видання про хлопчика, який вижив, за рішенням правовласника
Книги про Гаррі Поттера скоро не будуть доступні в РФ
Книги про Гаррі Поттера скоро не будуть доступні в РФ / Фото: Pinterest, Колаж: Сьогодні, imdb.com

Санкції проти Росії набирають обертів. Російські модниці стали усвідомлювати, що купити речі люксових брендів вони не зможуть майже ніде в світі. Обмеження торкнулися й видавництв. Так, найбільші бібліотеки електронних та аудіокниг "ЛітРес" та MyBook за рішенням правовласника знімуть видання про Гаррі Поттера з продажу.

Придбати видання поки що можливо, цифрові версії книг доступні до 8 квітня. Щоправда, у MyBook вже попередили своїх користувачів, що функція дочитування книг будь-якої миті може бути відключена. Таке рішення можливе з ініціативи правовласника.

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Вже куплені книги у магазині будуть доступні протягом місяця, йдеться у повідомленні.

Щоправда, друковані книги про Гаррі Поттера поки що продовжать випускати в РФ.

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Нагадаємо, Володимир Путін раніше порівняв Росію з письменницею та автором історії про хлопчика-чарівника Джоан Роулінг. Він вважає, що російську культуру намагаються скасувати, як авторку. Джоан відповіла агресору, що критикою західної культури скасування краще не займатися тому, хто вбиває людей, отруює та саджає у в'язницю політичних опонентів.

Раніше ми розповідали, що H&M зупиняють усі продажі в Росії.

Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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