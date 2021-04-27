Американці за 2020 рік випили найбільше вина за рейтингом ТОП-10 країн від OIV

Дебютне місце США отримала за випиті 33 мільйони гектолітрів, а на останній сходинці Австралія з цифрами 5,7 мільйони гектолітрів

Міжнародна організація виноградарства і виноділля з Франції (OIV) визначила ТОП-10 країн, які найбільше випили вина у 2020 році. Про це пише The Drinks Business.

Вино Фото: Pexels

Французька організація OIV, яка займається технічними і науковими аспектами виноградарства і виноробства проаналізувала кількість випитого вина у світі. Максимальна цифра випитого вина – 33 мільйони гектолітрів, а мінімальна – 5,7 мільйони гектолітрів.

У десятку країн-любителів вина ввійшли:

1. США – 33 мільйони гектолітрів;

2. Франція – 24,7 мільйони гектолітрів;

3. Італія – 24,5 мільйони гектолітрів;

4. Німеччина – 19,8 мільйони гектолітрів;

5. Велика Британія – 13,3 мільйони гектолітрів;

6. Китай – 12,4 мільйони гектолітрів;

7. Росія – 10,3 мільйони гектолітрів;

8. Іспанія – 9,6 мільйони гектолітрів;

9. Аргентина – 9,4 мільйони гектолітрів;

10. Австралія – 5,7 мільйони гектолітрів.

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