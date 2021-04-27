Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Американці за 2020 рік випили найбільше вина за рейтингом ТОП-10 країн від OIV

Сьогодні, 08:20

Дебютне місце США отримала за випиті 33 мільйони гектолітрів, а на останній сходинці Австралія з цифрами 5,7 мільйони гектолітрів

Міжнародна організація виноградарства і виноділля з Франції (OIV) визначила ТОП-10 країн, які найбільше випили вина у 2020 році. Про це пише The Drinks Business.

Вино
Вино
Фото: Pexels

Французька організація OIV, яка займається технічними і науковими аспектами виноградарства і виноробства проаналізувала кількість випитого вина у світі. Максимальна цифра випитого вина – 33 мільйони гектолітрів, а мінімальна – 5,7 мільйони гектолітрів.

У десятку країн-любителів вина ввійшли:

1. США – 33 мільйони гектолітрів;

2. Франція – 24,7 мільйони гектолітрів;

3. Італія – 24,5 мільйони гектолітрів;

4. Німеччина – 19,8 мільйони гектолітрів;

5. Велика Британія – 13,3 мільйони гектолітрів;

6. Китай – 12,4 мільйони гектолітрів;

7. Росія – 10,3 мільйони гектолітрів;

8. Іспанія – 9,6 мільйони гектолітрів;

9. Аргентина – 9,4 мільйони гектолітрів;

10. Австралія – 5,7 мільйони гектолітрів.

Нещодавно ми розповідали, як правильно дегустувати вино вдома.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
5 несподіваних продуктів від діабету, ожиріння та проблем з серцем Новинка! Вина Villa Krim в пляшці 0,5 літра – розмір саме ваш Найсмачніші варіації! 5 коктейлів з коньяком для нудних вихідних в карантин
алкоголь вино алкогольные традиции
Реклама

Новини партнерів

Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Быстро и просто: драники из картофеля “как у бабушки”
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Батько – перший красень СРСР, а тепер погляньте на дочку: впадете
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Красавица "Настенька" уже не та! Корикову сгубил алкоголь
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур

Популярні статті

Вчора, 18:04Фаново

Чистий четвер-2021: традиції свята

Вчора, 16:02Зірково

До побачення, Голос: MONATIK йде з проекту слідом за Тіною Кароль

Вчора, 13:01Смачно

Скумбрія на вогні: найкращий рецепт для пікніка

Вчора, 11:51Смачно

Фарбуємо яйця за допомогою цибулиння: п'ять лайфхаків

Вчора, 11:14Смачно

Як приготувати паску в хлібопічці: 3 рецепти на Великдень

Вчора, 05:26Психо

Гороскоп на сьогодні 26 квітня для всіх знаків зодіаку: Риби, не відмовляйте собі в задоволеннях!

25 квітняЗірково

Чорнобиль позбавляє сну і повертає в жорстоку реальність

25 квітняФаново

Всесвітній день дочки-2021: найніжніші привітання дочкам

25 квітняПсихо

Гороскоп на тиждень 25 квітня – 1 травня: всы знаки зодіаку

25 квітняФаново

Вербна неділя-2021: привітання у віршах і коротких смс

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: що у жодному разі не можна робити

24 квітняЗірково

Фанати в захваті від помолоділої Пугачової в білому: Яка красуня!

24 квітняФаново

Вербна неділя-2021: головні традиції і прикмети дня

24 квітняЗірково

Кращі сукні Оскара за всю історію: 10 суконь з червоної доріжки

24 квітняЗірково

Оголення і вбивства: дивимося новий кліп MARUV Call 911, який фанати назвали найкращим

24 квітняАфіша

Барбрі Стрейзанд – 79: ТОП-5 фільмів з акторкою, які хочеться передивитися

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Одинокая 38-летняя Булитко захотела дочь
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Ученые нашли способ, как подавлять КОВИД в организме человека
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Раскрыт главный признак перенесенного коронавируса
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Небезпечне ускладнення від COVID-19 виявили британські вчені
Диетолог назвала смертельно опасные пищевые привычки
Диетолог назвала смертельно опасные пищевые привычки
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
4 опасных косметических процедуры, о вреде которых молчат
Виталия Дьяченко - девушка, ради которой стоит полюбить теннис
Виталия Дьяченко - девушка, ради которой стоит полюбить теннис

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти