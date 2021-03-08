3 рецепти весняних коктейлів з комбучею для хелсі-тусовщиків
З джином, горілкою і в форматі "Маргарита"
Нещодавно ми розповідали, які цілющі властивості трендової класичної комбучі. А сьогодні поділимося несподіваними рецептами з чайним грибом, але в алкогольних інтерпретаціях. І так, він для тих, хто хоче бути "хелсі", але і не може відмовитися від вечірок.
До речі, про вечірки: якщо ви в пошуках класних подарунків під весняний настрій для ваших рідних, то скористайтеся нашим календарем. Тому що в ньому десятки ідей, які можна втілити не тільки на 8 Березня.
Рецепт сподобається любителям джину і класичного смаку комбучі без домішок. Але за бажанням можете також обрати комбучу з цікавим смаком, наприклад манго.
Інгредієнти
- 60 мл джину;
- 30 мл лікеру "Кампарі";
- 15 мл свіжого лимонного соку;
- Половина чайної ложки натертого свіжого імбиру;
- 150 мл оригінальної комбучі (охолодженої);
- Два шматочки лимону для оздоблення.
Приготування:
- Додайте джин, "Кампарі", лимонний сік і імбир в чашу приготування і змішайте;
- Додайте комбучу і змішайте знову;
- Процідіть суміш через сито в наповнений льодом стакан;
- Додайте два шматочки лимону для дизайну.
Сподобається тим, хто любить класичну "Маргариту" і яскравий смак цитрусових.
Інгредієнти на 2 порції
- 90 мл 100% текіли;
- 60 мл лікеру "Куантро";
- 1 апельсин вичавлений;
- 2 лайма, соковиті;
- 180 мл комбучі;
- Щіпка меленої куркуми (за бажанням);
- Листя м'яти для дизайну.
Приготування:
- Всі інгредієнти окрім лайма, комбучі і м'яти змішайте в посуді з льодом;
- Процідіть отриману суміш і заповніть нею ¾ келиха;
- Долийте комбучу в стакан і додайте м'яту.
Для прикраси: змішайте дві чайні ложки порошку чилі і 2 ложки солі. Потім проведіть по краю склянки лаймом і занурте склянку в суміш солі і чилі.
Цей варіант для тих, хто любить коктейлі великого формату в стакані хайбол. І не зраджує класичній горілці, якщо мова йде про вибір алкогольного бекграунду коктейлю.
Інгредієнти
- 45 мл класичної горілки;
- слайс свіжого лайму;
- 2 чайні ложки сиропу;
- 90 мл комбучі зі смаком імбиру.
Приготування:
- Збовтайте горілку, сік лайма і класичний сироп в склянці з льодом;
- Перелийте в посуд;
- Зверху долийте комбучу;
- Прикрасьте лимоном за бажанням.
Нещодавно ми розповіли, чому не можна пити шампанське з млинцями на Масляну.
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