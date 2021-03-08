3 рецепти весняних коктейлів з комбучею для хелсі-тусовщиків

З джином, горілкою і в форматі "Маргарита"

Нещодавно ми розповідали, які цілющі властивості трендової класичної комбучі. А сьогодні поділимося несподіваними рецептами з чайним грибом, але в алкогольних інтерпретаціях. І так, він для тих, хто хоче бути "хелсі", але і не може відмовитися від вечірок.

До речі, про вечірки: якщо ви в пошуках класних подарунків під весняний настрій для ваших рідних, то скористайтеся нашим календарем. Тому що в ньому десятки ідей, які можна втілити не тільки на 8 Березня.

Рецепт сподобається любителям джину і класичного смаку комбучі без домішок. Але за бажанням можете також обрати комбучу з цікавим смаком, наприклад манго.

Інгредієнти

60 мл джину; 30 мл лікеру "Кампарі"; 15 мл свіжого лимонного соку; Половина чайної ложки натертого свіжого імбиру; 150 мл оригінальної комбучі (охолодженої); Два шматочки лимону для оздоблення.

Рожевий джин-комбуча Фото: bonappetit

Приготування:

Додайте джин, "Кампарі", лимонний сік і імбир в чашу приготування і змішайте; Додайте комбучу і змішайте знову; Процідіть суміш через сито в наповнений льодом стакан; Додайте два шматочки лимону для дизайну.

"Цитрусова маргарита з комбучею"

Сподобається тим, хто любить класичну "Маргариту" і яскравий смак цитрусових.

Інгредієнти на 2 порції

90 мл 100% текіли; 60 мл лікеру "Куантро"; 1 апельсин вичавлений; 2 лайма, соковиті; 180 мл комбучі; Щіпка меленої куркуми (за бажанням); Листя м'яти для дизайну.

Цитрусова маргарита з комбучею Фото: loveleafco

Приготування:

Всі інгредієнти окрім лайма, комбучі і м'яти змішайте в посуді з льодом; Процідіть отриману суміш і заповніть нею ¾ келиха; Долийте комбучу в стакан і додайте м'яту.

Для прикраси: змішайте дві чайні ложки порошку чилі і 2 ложки солі. Потім проведіть по краю склянки лаймом і занурте склянку в суміш солі і чилі.

Цей варіант для тих, хто любить коктейлі великого формату в стакані хайбол. І не зраджує класичній горілці, якщо мова йде про вибір алкогольного бекграунду коктейлю.

Інгредієнти

45 мл класичної горілки; слайс свіжого лайму; 2 чайні ложки сиропу; 90 мл комбучі зі смаком імбиру.

Комбуча Хайбол Фото: bonappetit

Приготування:

Збовтайте горілку, сік лайма і класичний сироп в склянці з льодом; Перелийте в посуд; Зверху долийте комбучу; Прикрасьте лимоном за бажанням.

Нещодавно ми розповіли, чому не можна пити шампанське з млинцями на Масляну.

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