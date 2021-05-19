Які алкогольні коктейлі люблять пити селебріті
Спойлер: вони з великим вмістом цукру та шкодять фігурі
Вихідні скоро, тому ми розповімо про улюблені алкогольні коктейлі селебріті. Наступного разу біля барної стійки ви можете спробувати один із них. Головне, не протестувати всі п’ять коктейлів за вечір із нашої добірки. Звісно, якщо не хочете прокинутися зранку з похміллям. Про улюбленця Дженніфер Еністон, Мадонни та інших – читайте далі.
Нещодавно Кендалл Дженнер запустила власний бренд текіли "818". Але Кім Кардашян любителька інших алкогольних поєднань. В цій "темі" вона сестру не підтримає, бо на вечірці модель обере коктейль"Білий російський". Здивуєтеся, але він не з тих, які можна похвалити за мінімальний калораж. Бо в рецептурі крім горілки є кавовий лікер та вершки.
Популярна акторка Дженніфер Еністон – любителька "Маргарити" латиноамериканського походження. У класичний рецепт коктейлю входить текіла, лікер "Тріпл-сек" та сік лайму чи лимону. Але акторка – за ЗОЖ, тому має власну інтерпретацію. І готує "чисту" "Маргариту" без додаванням сумішів з вмістом цукру. Записуйте складники, якщо слідкуєте за фігурою: текіла, сік лайму та лід.
Співачка Мадонна дивує не лише на сцені, а й при виборі коктейлю на вечірці. Бо любить селебрітіс "Мартіні", але не класичний, а гранатовий. Пробували такий? В його рецептуру входить 60 мл цитрусової горілки, 15 мл лимонного соку, 10 мл гранатового сока і 30 мл сиропу. Під час вибору алкоголю зірка на мить забуває про шкідливість цукру для фігури. В останньому інгредієнті його чимало!
Британська модель та актриса Кейт Мосс любить класику алкокультури. Бо улюбленець її – "Французький 75" з бульбашками. В звичній рецептурі коктейлю джин, шампанське та лимонний сік, але один інгредієнт вона замінює. І це джин, натомість обирає горілку. Спробувати б інтерпретацію від Кейт?
Останній коктейль нашої добірки -"Піна Колада", який любить акторка Дженніфер Лоуренс. У складі коктейлю білий ром, ананасовий сік, кокосовий сік або лікер і вершки. Так, вона ще з тих любительок солодких напоїв. Але від текіли, пива чи шампанського теж не відмовиться у відпустці.
Нещодавно ми розповіли хто з зірок має власний бренд текіли.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше