Які алкогольні коктейлі люблять пити селебріті

Спойлер: вони з великим вмістом цукру та шкодять фігурі

Вихідні скоро, тому ми розповімо про улюблені алкогольні коктейлі селебріті. Наступного разу біля барної стійки ви можете спробувати один із них. Головне, не протестувати всі п’ять коктейлів за вечір із нашої добірки. Звісно, якщо не хочете прокинутися зранку з похміллям. Про улюбленця Дженніфер Еністон, Мадонни та інших – читайте далі.

Кім Кардашян

Нещодавно Кендалл Дженнер запустила власний бренд текіли "818". Але Кім Кардашян любителька інших алкогольних поєднань. В цій "темі" вона сестру не підтримає, бо на вечірці модель обере коктейль"Білий російський". Здивуєтеся, але він не з тих, які можна похвалити за мінімальний калораж. Бо в рецептурі крім горілки є кавовий лікер та вершки.

Кім Кардашян та її улюблений коктейль "Білий російський" Фото: Pinterest

Дженніфер Еністон

Популярна акторка Дженніфер Еністон – любителька "Маргарити" латиноамериканського походження. У класичний рецепт коктейлю входить текіла, лікер "Тріпл-сек" та сік лайму чи лимону. Але акторка – за ЗОЖ, тому має власну інтерпретацію. І готує "чисту" "Маргариту" без додаванням сумішів з вмістом цукру. Записуйте складники, якщо слідкуєте за фігурою: текіла, сік лайму та лід.

Дженніфер Еністон та "Маргарита" Фото: Pinterest

Мадонна

Співачка Мадонна дивує не лише на сцені, а й при виборі коктейлю на вечірці. Бо любить селебрітіс "Мартіні", але не класичний, а гранатовий. Пробували такий? В його рецептуру входить 60 мл цитрусової горілки, 15 мл лимонного соку, 10 мл гранатового сока і 30 мл сиропу. Під час вибору алкоголю зірка на мить забуває про шкідливість цукру для фігури. В останньому інгредієнті його чимало!

Мадонна і "Мартіні" з гранатом Фото: Madonnanowofficial.tumblr

Кейт Мосс

Британська модель та актриса Кейт Мосс любить класику алкокультури. Бо улюбленець її – "Французький 75" з бульбашками. В звичній рецептурі коктейлю джин, шампанське та лимонний сік, але один інгредієнт вона замінює. І це джин, натомість обирає горілку. Спробувати б інтерпретацію від Кейт?

Кейт Мосс та її улюблений коктейль "Французький 75" Фото: Getty Images

Дженніфер Лоуренс

Останній коктейль нашої добірки -"Піна Колада", який любить акторка Дженніфер Лоуренс. У складі коктейлю білий ром, ананасовий сік, кокосовий сік або лікер і вершки. Так, вона ще з тих любительок солодких напоїв. Але від текіли, пива чи шампанського теж не відмовиться у відпустці.

Дженніфер Лоуренс і її улюблена "Піна Колада" Фото: Getty Images

Нещодавно ми розповіли хто з зірок має власний бренд текіли.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися