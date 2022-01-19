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Як безкоштовно жити рік на Сицилії: пропозиція AirBnb

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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19 січня, 16:15
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Сайт, що допомагає орендувати житло по всьому світу, приймає заяви на річне проживання у місті Самбука-ді-Сицилія
Airbnb об'явили конкурс на річне безкоштовне проживання в сицилійському доме
Airbnb об'явили конкурс на річне безкоштовне проживання в сицилійському доме / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт Airbnb, який раніше пропонував зняти будинок Кевіна Маккаллістера за 680 грн, тепер шукає людину, яка переїде в чудовий відреставрований будинок у місті Самбука-ді-Сицилія та проживе рік без орендної плати. Компанія вибере одну людину та її партнера, друга або сім'ю для переїзду на Сицилію, де вони проживатимуть, насолоджуватимуться життям та прийматимуть гостей.

Переможець конкурсу Airbnb житиме у сучасному просторі, спроектованому архітектурною фірмою Studio Didea, яка є частиною більшого рекламного проєкту під назвою "Будинок за 1 євро", спрямованого на розвиток туризму.

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Airbnb хоче, щоб хтось залишився в цьому сицилійському таунхаусі безкоштовно на рік
Airbnb хоче, щоб хтось залишився в цьому сицилійському таунхаусі безкоштовно на рік / Фото: Airbnb

Чарівність цієї кампанії в тому, що вона дає другий шанс не лише покинутому історичному будинку в самому серці нашого села, а й другий шанс тому, хто переїздить до нього. Ми шукаємо того, хто хоче жити з місцевим населенням і брати участь у всіх важливих моментах життя спільноти, від збору винограду до збору оливок, і нам не терпиться привітати того, кого виберуть.

— поділився в прес-релізі Леонардо Чаччо, мер Самбука ді Сіцилія.

Airbnb ищет людини, який безкоштовно переходить на рік на Сицилію
Airbnb ищет людини, який безкоштовно переходить на рік на Сицилію / Фото: Airbnb

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Будь-хто старший за 18 років, говорить англійською і готовий переїхати до Самбуки як мінімум на три місяці з 30 червня, має право подати заявку. Дізнатися додаткову інформацію ви зможете на сайті Airbnb.

Airbnb ищет людини, який безкоштовно переходить на рік на Сицилію
Airbnb ищет людини, який безкоштовно переходить на рік на Сицилію / Фото: Airbnb

Airbnb ищет людини, який безкоштовно переходить на рік на Сицилію
Airbnb ищет людини, який безкоштовно переходить на рік на Сицилію / Фото: Airbnb

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Також дізнайтесь, куди поїхати на День святого Валентина: 5 найпопулярніших країн.

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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