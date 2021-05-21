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Афіша подій у Києві 22 та 23 травня: вечірки, фестивалі та пікніки

Сьогодні, 20:05

Розповіли про активності на будь-який смак та гаманець

Фото: Pexels

П'ятниця – ідеальний час для роздумів у плануванні вікенду. Ми зібрали добірку заходів у Києві, які вам можуть сподобатися. Звісно, якщо любите активно та весело проводити час. Читайте та обирайте івент на вихідні. Спойлер: не вечірками єдиними, на вас ще чекає ексклюзивний шопінг.

Picnic на Арт-заводі "Платформа"

Якщо ви любите відпочивати на свіжому повітрі та в колі друзів (навіть, нових), то відвідайте Picnic, який влаштовує Женя Галіч. Організатори обіцяють дружню атмосферу, яка буде доповненням традиційного барбекю, майстер-класи, спорт-активності, фуд-зони та локації для релаксу. І не без музики!

Хедлайнером суботи буде Ivan Navi, а в неділю учасники заходу зможуть почути презентацію DJ-проєкту від Жені Галіча. Доповнюватимуть музичні сети інші локальні DJ та групи.

Picnic
Picnic
Фото: kontramarka.ua

Коли: 22 та 23 травня з 11:00 до 23:00.

Ціна квитка: 150 грн. Дітям до 12 років вхід безкоштовний.

Як знайти: вул. вул. Біломорська, 1.

Фестиваль PROCHEESE AWARDS 2021

Якщо ви любитель сирного мистецтва, то це дійство для вас. Бо організатори на фестивалі обіцяють гастрономічну подорож у сирну індустрію світу. Без смачних дегустацій, покупок та майстер-класів з приготування сирів не обійдеться.

Фестиваль PROCHEESE AWARDS 2021
Фестиваль PROCHEESE AWARDS 2021
Фото: скриншот

Коли: 22-23 травня з 10:00 до 20:00.

Ціна квитка: від 80 до 315 гривень.

Як знайти: КВЦ "Парковий".

Вечірка на балконі D12

Любите відпочивати у суботу під DJ-сети? Тоді рекомендуємо відвідати танцювальну вечірку під відкритим небом, де задавати ритм будуть Katro Zauber и Dmitry Dir. Минулого тижня за пультом була Даша Коломієць. На балкон D12 з авторськими саундтреками пропустять лише 500 осіб, встигніть придбати свій квиток.

Вечірка на балконі D12
Вечірка на балконі D12
Фото: скриншот

Коли: 22 травня з 18:00.

Ціна квитка: від 120 гривень.

Як знайти: Десятинна, 12.

Фестиваль національного виробника Made in Ukraine

Цей захід сподобається шопоголікам, або людям, які знайомляться з українськими брендами, навіть, нішевими. Бо на вихідних відбудеться фестиваль Made in Ukraine, де десятки креаторів представлять ексклюзивні продукти різних категорій, які можна придбати. Окрім них буде фуд-корт, виступи українських виконавців, DJ та лаунж-зона.

Made in Ukraine
Made in Ukraine
Фото: stayhappening

Коли: 22-23 травня з 10:00 до 21:00.

Ціна квитка: від 120 гривень.

Як знайти: на Контрактовій площі.

Нещодавно ми розповіли про фестиваль Холі, який відбудеться у Києві.

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Джерела: stayhappening , kontramarka.ua
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