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Афіша заходів на 1 червня: де розважитися з дітьми на свято у Києві

Сьогодні, 08:15

Вечірка у стилі TikTok, знайомство з роботами та динозаврами

Фото: Unsplash

1 червня Україна святкує Міжнародний день захисту дітей! Щороку батьки хочуть здивувати свою малечу та влаштувати їй свято, яке запам'ятається надовго і подарує нові враження. Ми зібрали в афіші івенти, які рекомендуємо відвідати на свято у Києві. Повірте, вони здивують не лише дітей, а й батьків.

Вечірка Kids Boom Party

Дебютний захід нашої афіші – вечірка Kids Boom Party, яка пройде у ТРЦ Sky Mall в "Ігроленді". На святкуванні Дня захисту дітей обіцяють розважальну програму Cosmos Boom Party з тематичними персонажами та TikTok вечірку для справжніх знавців сучасних трендів! Останню активність точно оцінять діти!

Де: "Ігроленд" (3-й поверх), ТРЦ Sky Mall.

Коли: програма Cosmos Boom Party о 15:00, а TikTok о 17:00.

Ціна: вхід безкоштовний, але реєстрація на сайті "Ігроленду" обов'язкова.

Виставка-парк "Планета динозаврів"

На свято пропонуємо відвідати найбільший парк України з унікальними експозиціями – динозаврами. Над їх створенням працювали вчені з музеїв природознавства Аргентини, Польщі, Китаю та США. Їх зробили максимально реалістичними! Відвідавши "Планету динозаврів" ви потрапите в ігрову зону для дітей, зможете осідлати шість динозаврів та зробити фото. А ще вас познайомлять з Мезозойською ерою та її періодами, щоб достеменно дізнатися бекграунд представлених експонатів.

Де: ВДНГ, що на проспекті Академіка Глушкова, 1.

Коли: з 10:00 до 20:00.

Ціна: від 100 гривень.

Виставка Robo Park

Наступна активність для дітей, які хочуть бути в темі технологій 21 століття. Бо в Robo Park розмістили 52 сучасних роботів з усього світу, 7 зон віртуальної реальності, роботів-промоутерів, які вміють розмовляти та робозоопарк. Думали, що ваших дітей вже нічим не здивуєш? На цій виставці ви зміните свою думку.

Де: ТЦ "GORODOK GALLERY", що на проспекті Степана Бандери, 23.

Коли: з 10:00 до 21:00.

Ціна: від 160 до 260 гривень.

Виставка "Динозаври морських глибин"

Наступна виставка для найвідважніших та любителів зоотем. Бо "Динозаври морських глибин" познайомлять відвідувачів з гігантськими рептиліями, які жили на нашій планеті мільйони років тому. На локації представлено 18 реалістичних експонатів, найбільший з яких має довжину 15 метрів і висоту понад 5 метрів. Вони відтворюють природні рухи та звуки, навіть, "дихають".

"Ви зможете відчути цю справжність на собі під час зустрічі з цими величними істотами", – пишуть організатори про експонати.

Де: ВДНГ, що на проспекті Академіка Глушкова, 1.

Коли: з 10:00 до 21:00

Ціна: від 180 гривень.

Нещодавно ми розповіли, які заходи варто відвідати на День Києва.

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