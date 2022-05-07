7 ефективних порад, як захистити ментальне здоров’я українцям

"Абетка ресурсу", правильний аналіз думок та інші 5 порад допоможуть бути ментально здоровимим

7 дієвих порад, як захистити ментальне здоров’я українцям / Фото: Pexels

Українцям під час війни необхідно турбуватися про психологічне здоров’я. Кожна новина про кількість загиблих чи ситуацію на "Азовсталі", змушує нервувати та співпереживати за кожного. Розповідаємо про 7 порад, які вбережуть ментальне здоров’я українців. Найважливіше – регулярне їх виконувати.

1 – аналізуйте думки, які приносять користь

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Критичне мислення допоможе "оминути" стрес: не варто годинами аналізувати негативний момент з життя, надайте перевагу позитивному.

2 – не забувайте про графік дня

Психолог Стівен Гейз не починає роботу з пацієнтами, допоки не нормалізує їхні сон, активність та харчування. І ви не ігноруйте щоденні звички, нормалізувавши тайм-менеджмент. Вони допоможуть відволіктися!

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3 – складіть "абетку ресурсу"

Так, на кожну літеру алфавіту потрібно написати джерело задоволення. У результаті такої гри можна отримати список дій, які поліпшуватимуть емоційний стан. Важливо, щоб в "абетці" були наявні справи, які можна зробити відразу, а також складніші, що потребують планування.

4 – зміцнюйте соціальні звʼязки

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Люди відчувають ефект безпеки після спілкування з друзями та рідними. Будьте соціально активними – це позитивно впливає на роботу головного мозку.

5 – вирішуйте проблеми, а не уникайте їх

Щоденні виклики записуйте в плани на тиждень. Виконуйте їх з огляду на пріоритетність, але не ігноруйте.

6 – медитуйте

Практики допомагають тримати під контролем швидкість емоційних реакцій. Заходьте на YouTube та вмикайте безоплатні медитації.

7 – визначте власні цінності

Складіть особистий список, сформульований за допомогою дієслів, – це зробить їх досяжнішими та конкретнішими.

Детальніше про поради для ментального здоров’я дізнайтеся на Vogue.ua.

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