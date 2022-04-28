Британія і не лише: 5 країн світу, де українці зможуть вступити до ВНЗ зі знижками на навчання

Як отримати стипендію чи зекономити на оплаті навчання та проживання в Німеччині, Чехії, Великій Британії, Литві, Ірландії – розповідаємо

5 країн світу зробили знижки на навчання у ЗВО українцям. Одна з них - Велика Британія / Фото: Getty Images

Олена Зеленська запевняє, що українці мають право на освіту, попри війну в країні.Тисячі абітурієнтів та студентів вимушено переїхали за кордон через агресію РФ, шукаючи можливості почати чи повернутися до вищих навчальних закладів. І головне – не за всі гроші світу. Директорка освітньої агенції Олеся Шахраюк розповіла "Сьогодні" про 5 країн, де українці безоплатно, або зі знижкою навчатимуться у вишах.

/ Фото: пресслужба

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Німеччина

Навчання в державних університетах Німеччини німецькою мовою є безкоштовним для студентів з України, або доступним за мінімальною вартістю – від 350 до 3000 євро на рік.

Якщо хочете навчатися англійською мовою, врахуйте, що студентських безоплатних програм мінімум, а вартість навчання вища. Платитимете приблизно 20 тис. євро на рік. Рекомендують вивчати німецьку мову майбутнім студентам для більших можливостей в країні.

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Українським студентам, які вимушено покинули університети в Україні та отримали статус тимчасового захисту в Німеччині, надають фінансову та психологічну підтримку. Також виші запрошують студентів 1-4 курсів на навчання за обміном на 1 семестр. Абітурієнтам надається стипендіальна підтримка, зниження вартості навчання або додаткове фінансування.

Технічний університет Кельна (TH Köln) пропонує можливості для абітурієнтів, студентів та науковців. Детальніше за посиланням.

Асоціація German-Ukrainian Academic Society оприлюднила перелік ініціатив для студентів, абітурієнтів та науковців з України. Детальніше за посиланням.

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Німецька служба академічних обмінів DAAD розмістила інформацію про навчання та можливості в Німеччині для українців. За посиланням студенти ознайомляться з переліком стипендій від університетів Німеччини.

Чехія

Навчання в державних університетах Чехії чеською мовою безоплатне для українських студентів. Якщо вступите в університет, де викладають англійською мовою, готуйтеся платити. Вартість становить від 3-х тис. євро за 1 семестр.

Університети (державні та приватні) активно підтримують студентів, надаючи знижки на навчання або ж повне фінансування. Інколи виші допомагають оплачувати проживання. Перелік навчальних закладів, які надають фінансування для українців, дивіться за посиланням.

Один з прикладів – Anglo American University у Чехії. У виші пропонують українським абітурієнтам та студентам повну стипендію на навчання та безоплатне проживання (бакалаврська та магістерська програми). Студенти навчатимуться у виші англійською мовою. Детальніше про вступ до Anglo American University читайте за посиланням.

Ірландія

Навчання в Ірландії платне для іноземних студентів. Вартість навчання для студентів з ЄС щонайменше вдвічі нижча, ніж для студентів з країн, які не входять до ЄС. Студентам з України навчальні заклади знижують вартість від 3-х до 6 тис. євро на рік. Університети приймають рішення про зниження вартості індивідуально з огляду на бекграунд кожного студента. Українці зможуть навчатися в університеті 1 рік зі знижкою.

Литва

Литва активно долучилася до підтримки українських науковців, студентів та абітурієнтів. Офіційну інформацію про ініціативу опублікували на сайті Study in Lithuania.

В Vilnus University оголосили про додаткову стипендію 300 євро для українців, які вимушено покинули університети України. Стипендію виплачуватимуть щомісяця до 31 серпня.

У виші LCC International University пропонують безкоштовне навчання протягом 1 року для абітурієнтів та студентів (бакалаврські та магістерські програми). А ще 1 рік безоплатного проживання в LCC Campus. Детальніше за посиланням.

Велика Британія

Випускники шкіл з України не можуть одразу вступити після 11 класу на бакалаврську програму в університети Великої Британії. Причина – різні системи освіти країн.

Перед вступом на бакалаврат необхідно пройти річну програму Foundation. Вартість навчання – від 15 до 20 тисяч фунтів на рік.

5 університетів знизили вартість програми Foundation для студентів з України на 50%:

De Montfort University.

University of Bradford.

University of Dundee.

Bangor University.

The University of Greenwich.

До речі, університети Шотландії оголосили про ініціативу безкоштовної освіти для студентів з України (бакалаврат та магістерська програми). Обов'язковою умовою для отримання безкоштовної освіти є проживання у Великій Британії за програмами для тимчасово переселених українців UK family Scheme та Homes for Ukraine. Детальніше читайте за посиланням.

За стипендіальними можливостями для українців у провідних вищих навчальних закладах світу слідкуйте в Telegram-каналі "Стипендії для українців".

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