Life
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Динамо - Барселона: онлайн Динамо - Барселона: онлайн 😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік

Догляд за обличчям

Тренди TikTok

Напої осені

Шоу "Маска"-2

Тести

Ціна - космос!
СЬОГОДНІ Life No Stress

5 пісень гурту Artik & Asti, які стали життєвими для багатьох шанувальників

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
2 листопада, 16:26
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Славнозвісний гурт Artik & Asti розпався! Ми пригадаємо, які пісні ввійшли в історію через "жизу" в словах. Ви ще не побачили їх перелік, але вже наспівали подумки декілька куплетів

Ще вчора основною темою для розмов були нові коронавірусні правила, які почали діяти в Києві з 1 листопада. Сьогодні в списку ТОП – розпад гурту Artik & Asti. Пригадаймо пісні виконавців, які стали для тебе розрадою та шпаргалкою, як діяти в житті. Звісно, якщо ти поціновувач пісень гурту.

1 – "Девачка, танцуй"

Реклама

І нагадала собі, що ти сильна та незалежна. Після прослуховування треку, твій вечір не обійшовся без відвідування бару. Ти замовила алкоголь, щоб мінімізувати душевний біль, хоча розуміла, що напої – це не вихід. Поки офіціант наливав віскі у келих, ти додала колишнього хлопця в чорний список. І зрозуміла, що слова з пісні Artik & Asti стали референсом для проведення твого вечора.

2 – "Грустный дэнс"

Реклама

Ти прийшла на вечірку, де всі розважаються навколо та радіють. Але не ти, бо в тебе невирішені любовні проблеми з партнером та стосунки, які не мають майбутнього. Попри це ти намагаєшся танцювати під DJ-сети зі своїми друзями та не показувати, що настрій на нулі.

Але наступний вибір DJ – "Грустный дэнс". Емоції після почутого треку переповнюють, тож ти "ловиш" журбинку на вечірці. Після пісні розумієш, що під сумний денс ти відпустила думками свою любов.

Реклама

3 – "Последний поцелуй"

Твої стосунки тривали довго, але вони не мали майбутнього. Тож ти вирішила їх завершити! Натхнення на непростий крок прийшло після прослуховування пісні "Последний поцелуй". Бо слова з треку були надто життєвими:

Как не любить, как мне забыть тебя

Просто уйти, но в этот раз навсегда

С тобой завязать, ведь нас уже не спасти

Опять и опять мы на краю пропасти

4 – "Миллениум"

Ти вмикаєш цю пісню, щоб себе заспокоїти. Бо твій хлопець знову не зрозумів натяків про новий IPhone та доставку піцу в 00:00 годині. Але після прослуховування романтичної пісні Artik & Asti, ти припиняєш злитися, бо слова – це ще та романтика. І вони описують твого партнера на 99,9%:

Все твои тату, ямочки на щеках

Сильные поступки, нежность в глазах

Правду в словах, даже если злюсь

То всё равно люблю

5 – "Никому не отдам"

У юному віці ти була певна, що наступні рядки з пісні для тебе актуальні до кінця життя:

Всё, что мне нужно ночью и днём

Быть с тобою вдвоём, вдвоём, вдвоём

Сьогодні ти розумієш, що час для себе – це чудова можливість відпочити один від одного. І зайнятися власною справою, яка принесе прибуток та дозволить реалізувати власні амбіції.

Читайте також детальніше про розпад гурту Artik & Asti.

Читайте також:

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Вcі новини Life
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини шоу-бізнеса
Читати ще
Лайфхаки для життя
Більше хаків
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Just do it
Корисна порада на сьогодні
Позбутися залежності скуповувати все
Я - завзятий шопоголік! Допомагайте
Лайфхак дня
Як створити затишок в домі за допомогою освітлення
Хакнути
Тест редакції
4 засоби корейської косметики по догляду за шкірою і волоссям
Треба купувати?
Сама собі модель
Rihanna у рекламі свого бренду нижньої білизни
Особистий досвід
Лондон VS Київ: де краший англійський сніданок
Чесний відгук
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
1 - 7 листопада
Читати гороскоп
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Наскільки за рік подорожчало багате життя?
Йдемо у найдорожчий супермаркет Києва
Опитування
Life
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти