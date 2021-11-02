5 пісень гурту Artik & Asti, які стали життєвими для багатьох шанувальників

Славнозвісний гурт Artik & Asti розпався! Ми пригадаємо, які пісні ввійшли в історію через "жизу" в словах. Ви ще не побачили їх перелік, але вже наспівали подумки декілька куплетів

Ще вчора основною темою для розмов були нові коронавірусні правила, які почали діяти в Києві з 1 листопада. Сьогодні в списку ТОП – розпад гурту Artik & Asti. Пригадаймо пісні виконавців, які стали для тебе розрадою та шпаргалкою, як діяти в житті. Звісно, якщо ти поціновувач пісень гурту.

1 – "Девачка, танцуй"

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І нагадала собі, що ти сильна та незалежна. Після прослуховування треку, твій вечір не обійшовся без відвідування бару. Ти замовила алкоголь, щоб мінімізувати душевний біль, хоча розуміла, що напої – це не вихід. Поки офіціант наливав віскі у келих, ти додала колишнього хлопця в чорний список. І зрозуміла, що слова з пісні Artik & Asti стали референсом для проведення твого вечора.

2 – "Грустный дэнс"

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Ти прийшла на вечірку, де всі розважаються навколо та радіють. Але не ти, бо в тебе невирішені любовні проблеми з партнером та стосунки, які не мають майбутнього. Попри це ти намагаєшся танцювати під DJ-сети зі своїми друзями та не показувати, що настрій на нулі.

Але наступний вибір DJ – "Грустный дэнс". Емоції після почутого треку переповнюють, тож ти "ловиш" журбинку на вечірці. Після пісні розумієш, що під сумний денс ти відпустила думками свою любов.

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3 – "Последний поцелуй"

Твої стосунки тривали довго, але вони не мали майбутнього. Тож ти вирішила їх завершити! Натхнення на непростий крок прийшло після прослуховування пісні "Последний поцелуй". Бо слова з треку були надто життєвими:

Как не любить, как мне забыть тебя Просто уйти, но в этот раз навсегда С тобой завязать, ведь нас уже не спасти Опять и опять мы на краю пропасти

4 – "Миллениум"

Ти вмикаєш цю пісню, щоб себе заспокоїти. Бо твій хлопець знову не зрозумів натяків про новий IPhone та доставку піцу в 00:00 годині. Але після прослуховування романтичної пісні Artik & Asti, ти припиняєш злитися, бо слова – це ще та романтика. І вони описують твого партнера на 99,9%:

Все твои тату, ямочки на щеках Сильные поступки, нежность в глазах Правду в словах, даже если злюсь То всё равно люблю

5 – "Никому не отдам"

У юному віці ти була певна, що наступні рядки з пісні для тебе актуальні до кінця життя:

Всё, что мне нужно ночью и днём Быть с тобою вдвоём, вдвоём, вдвоём

Сьогодні ти розумієш, що час для себе – це чудова можливість відпочити один від одного. І зайнятися власною справою, яка принесе прибуток та дозволить реалізувати власні амбіції.

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