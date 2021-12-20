Абонемент на зимові розваги: 5 новорічних ідей, як витратити "тисячу Зеленського"

З 19 грудня українці, які мають зелений сертифікат вакцинації в "Дії", офіційно можуть отримати тисячу гривень з державного бюджету.За ці кошти у них є змога придбати послуги бізнесу, який постраждав в період пандемії.
В перелік ввійшли: кінотеатри, театри, спортзали, музеї, виставкові центри та концертні зали. Ще в українців є змогла придбати книги та квитки для мандрівок країною (на авіа чи залізницю). "Сьогодні" розкажуть, як витратити кошти перед новорічними святами, щоб залишитися задоволеним.
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Спойлер: шампанського серед ідей не буде, але знайте, винахідливі українці встигли й алкоголь за цю "ковідну тисячу" купити. Хоча його придбання в правилах ініціативи від Володимира Зеленського заборонене.
Купіть в подарунок рідним враження – наприклад, квиток у кіно
Враження – найкращий презент для рідних під ялинку. Придбайте їм квиток на бажану прем’єру та насолоджуйтеся разом переглядом. І, звісно, запам'ятайте їх перші емоції після оголошеного сюрпризу.
Купіть квиток на довгоочікуваний фільм в жанрі фантастики "Людина-павук: Додому шляху нема", трилер "Дім Ґуччі", який досі всі обговорюють чи біографічну драму "Спенсер: Таємниця принцеси Діани". Приблизна ціна на квиток у кінотеатр Києва – 140 гривень.
І не забудьте про попкорн, але за нього прийдеться оплачувати з власної кишені.
Скільки купите квитків в кінотеатр: приблизно 7 штук.
Влаштуйте собі день зимових розваг – відправтеся на ковзанку
Приділяйте рідним увагу, але й про себе не забувайте. В один із останніх днів 2021-року відправтеся на ковзанку, де новорічний вайб не стихає. Як щодо відвідин зимового містечка Хогсмід в Osocor Winter Residence, де є ковзанка та атмосфера фільму про Гаррі Потера? Цьогоріч за вхід заплатите від 200 гривень, а за вхід на ковзанку – від 145 гривень.
За ковзанкою у європейському стилі їдьте до Roshen Winter Village. Вас здивуєте ялинковий тунель в центрі ковзанки та асортимент смаколиків на ярмарку просто неба. Ціна вхідного квитка на ковзанку – від 130 гривень.
Скільки купите квитків на ковзанку: в Osocor Winter Residence – 2 квитки, а Roshen Winter Village – 7 квитків.
Приведіть тіло у форму до Нового року-2022 – купіть абонемент у спортзал
Хто ж не мріє прокинутися 1 січня з ідеальною вагою, підтягнутими формами та вдалими фото з новорічної ночі в платті. Якщо ви відкладали похід у зал попередні 11 місяців, то придбайте абонемент сьогодні та повертайтеся у спорт. Час до Нового року ще є.
Але тисячі гривень від Володимира Зеленського вистачить лише на абонемент (середня його ціна приблизно 500). За індивідуальні тренування з професійним тренером прийдеться платити самому.
Скільки купите абонементів на тисячу гривень: приблизно два.
Придбайте квиток в інше місто та поїдьте до рідних на Новий рік чи Різдво
Влаштуйте сюрприз рідним: купіть квиток в місто, де вони живуть та неочікувано завітайте до них в новорічну ніч чи на Різдво. Цьому "подарунку" зрадіють більше, ніж коштовностям, поїздкам за кордом та кілограму цукерок.
До слова, тисячу гривень можна витратити й на перельоти по Україні. Наприклад, за рейс з Києва до Одеси заплатите від 623 гривень.
Скільки купите квитків на тисячу гривень: авіа – один, якщо на рейс "Укрзалізниці", то два – туди і назад (прайс залежить від напрямку).
Закупіться корисними книгами на рік вперед, щоб підкорити найвищі вершини в 2022 році
Якщо не знаєте, які книги обрати першими для прочитання в Новому році-2022 - купуйте мотиваційну літературу. На вашій полиці мають бути: "7 звичок надзвичайно ефективних людей" Стівена Кові, "Тепер! Лови мить — це твоє все" Еріка Бертрана Ларсена, "Життя без обмежень" Ніка Вуйчича, "Перемикайся. Стань тим, ким хочеш бути" Маршалла Голдсміта та Марка Рейтера.
Ще один лайфхак – це читати книги, які рекомендують видатні особистості. Наприклад, колишній президент США Барак Обама нещодавно опублікував список ТОП-книг, які варто прочитати кожному.
Скільки купите книг на тисячу гривень: приблизно 5 штук.
Ми також розповідали про ТОП-5 івентів у Києві, які відбудуться в новорічну ніч.