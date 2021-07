5 інстатерас Одеси — тихий дворик, вид на море і по-родинному затишно

Розповідаємо про терасу біля моря, дворики із артхаусом та архітектурою 19 сторіччя, які ви оціните! І, звісно, захочете побачити на власні очі. Перевіримо?

Інстаграмні тераси Одеси

Плануєте відпустку в Одесу літом-2021? Вам знадобиться добірка інстаграмних терас, які ми рекомендуємо відвідати. Читайте та зберігайте свою фаворитку, бо прохолодний коктейль в атмосферному місці під час відпустки ніхто не скасовував. А щоб літо було ненудним – читайте календар лайфхаків від Life Сьогодні.

Розпочнемо з артхаусного Dvor 12!

Як щодо затишного дворика, де знаходиться тераса закладу Dvor 12? Там збираються любителі літніх вечірок в атмосфері артхаусу та проводять вечір за коктейлем. Тераса відгороджена від шуму мегаполісу! Тож відвідувачі можуть абстрагуватися від рутини під музику з улюбленим напоєм та дружніми розмовами. Козир тераси не лише дворик, а й естетичний дизайн, який доповнює фото модних інстаграм-стрічок.

Інстаграмна тераса Dvor 12 / Фото: Instagram: dvor12odessa

Що по цінах? Сендвіч "Неохайний Джо" 130 гривень, рамен з яловичиною 135 гривень та тонік із джином Bombay Sapphire 110 гривень.

Де знайти? На Приморському бульварі, 12.

Не одним двориком! Рекомендуємо ще й Bernardazzi

Терасу винного ресторану Bernardazzi теж не оминайте! Звісно, тут вайб не вечірок, як у Dvor 12, а неспішних дегустацій вина під класичну музику. До слова, Леся Нікітюк сюди навідувалася на ланч. Але ми знаємо, що це не єдиний заклад, де її можна зустріти. На згаданій терасі атмосфера 19-го сторіччя Італії, Іспанії та Португалії. Так, тепер не потрібно їхати в іншу країну, щоб її відчути – достатньо навідатися у Bernardazzi. Він ще й отримав нагороду від винного журналу Wine Spectator – "Best of Award of Excellence".

Тераса винного ресторану Bernardazzi / Фото: Instagram: bernardazzi_restaurant

Леся Нікітюк на терасі Bernardazzi / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Що по цінах? В’ялена качка Сенча 239 гривень, Тірамісу 165 гривень, сорбет 89 гривень.

Де знайти? На вул. Буніна, 15.

І не без тераси ресторану Reef

Її обирають поціновувачі живої музики, вишуканої кухні та затишної атмосфери. Тераса розрахована на 200 людей, але попри цифру, вільний столик у вихідні – рідкість. Завітайте сюди на коктейль чи вечерю після насиченого тижня. До речі, тут часто святкують особливі події!

Затишна тераса Reef / Фото: Instagram: Reef

Що по цінах? Какао з маршмелоу 75 гривень, лимонад манго-диня 99 гривень та салат з лососем 387 гривень.

Де знайти? На вул. Фонтанська дорога, 77.

Як щодо тераси ресторану "Риба"?

Більшість терас Одеси мають приємний бонус – це краєвид на Чорне море. І "Риба" також вабить відвідувачів цим козирем. Сюди приходять поціновувачі кухні з сенсом, відпочинку без зайвого шуму та вау-краєвидів. Словом, останнє аргументують побачені фото відвідувачів закладу. Погоджуєтеся?

Тераса ресторану "Риба" / Фото: Instagram: mary__yudina

Що по цінах? Салат "Грецький" 98 гривень, моцарела фрі 137 гривень та коктейль "Апероль Шприц" 116 гривень.

Де знайти? На вул. Фонтанська дорога, 155/4.

І завершимо закладом "Кефаль" з виглядом на море

Він знаходить в 90 км від Одеси, але неймовірний пейзаж на Чорне море мотивує відвідувачів долати відстань! Завітайте у "Кефаль", якщо любите вечеряти з виглядом на водойму та неймовірний захід сонця. У закладі пропонують гриль-меню та кальяни. І місце є інстаграмним, тому власники цього не приховують.

"Так що беріть свої телефони, відкривайте Інстаграми — фотки робити будемо!", – пишуть на офіційному сайті.

Ресторан "Кефаль" / Фото: Instagram: kefal_rest

Що по цінах? Піца "Чотири сири" 155 гривень, коктейль "Маргарита" 85 гривень та шматок торту "Наполеон" 95 гривень.

Де знайти? У селищі Курортне на вул. Будакська коса, 12.

