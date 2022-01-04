На них хочуть потрапити всі меломани – оберіть один із них, щоб насолодитися музичним вечором

5 головних концертів січня в Києві, які варто відвідати

Проведіть перший місяць Нового року-2022 активно та весело, відвідавши один з концертів. Ви дізнаєтеся про зірковий вечір в компанії гуртів "Бумбокс" і "Друга ріка". А ще з виконавцями Тіною Кароль, Олегом Скрипкою та піаністом Євгеном Хмарою, який нещодавно повернувся з Африки.

1 – різдвяний концерт гурту "Бумбокс"

Трішки лірики в перший місяць нового року нікому не завадить. Приходьте наживо послухати "Бумбокс", якщо хочете водночас повернутися в приємну ностальгію разом із піснями "Солнца не видно", "Люди" та іншими композиціями. Новими хітами Андрій Хливнюк з командою також здивує!

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Концерт гурту "Бумбокс" відбудеться 19 серпня / Фото: прес-служба

Коли: 2 січня о 18:00.

Де: в клубі Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41.

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Ціна: від 1200 гривень.

2 – концерт Євгена Хмари, де він здивує грою на роялі

Приходьте на концерт, якщо хочете почути насолоду для вух у виконанні піаніста Євгена Хмари. Бо почуєте наживо саундтреки з відомих кіно від талановитого виконавця: "Один вдома", "Пірати Карибського моря", "Поттеріани" ті інших стрічок.

Концерт Євгена Хмари / Фото: Facebook

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Коли: 5 січня о 21:00.

Де: в музичному холі Bel Etage на вул. Шота Руставелі, 16-А.

Ціна: від 299 гривень.

3 – концерт Тіни Кароль з незабутніми сценічними виходами

Неочікуване кібершоу Тіни Кароль, яке вона виконала на Atlas Weekend-2021, ще довго буде на слуху! Можливо, зірка на сольнику повторить цей перформанс із пітоном, мотоциклом та водоспадом. До слова, на згаданому фестивалі її виступ тривав 55 хвилин. А що ж тоді буде на реальному сольному концерті? І не обійдеться без виконання пісень із альбому "Красиво". Шанувальники Тіни, готуйтеся, бо співачка "розірве" сцену!

Концерт Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Коли: 7 січня о 19:30.

Де: в Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.

Ціна: від 290 гривень.

4 – різдвяний концерт "Щедрик" Олега Скрипки

Приходьте на концерт Олега Скрипки, де він виконає пісні наживо з оркестром "НАОНІ". Почуєте всім відомі колядки у виконанні артиста, які нагадають про вічні традиції українців.

Різдвяний концерт "Щедрик" Олега Скрипки / Фото: прес-служба

Коли: 13 січня о 19:00.

Де: в "Жовтневому палаці", на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1.

Ціна: від 250 гривень.

5 – концерт гурту "Друга ріка"

Шанувальники гурту "Друга ріка", ви тут? Прийшов час пригадати в Новому році-2022, як звучать хіти зірок наживо. Приходьте та насолодіться атмосферою та піснями, які слухаєте не перший рік.

Концерт гурту "Друга ріка" / Фото: пресслужба

Коли: 22 січня о 18:00.

Де: в клубі Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41.

Ціна: від 400 гривень.

Нещодавно ми розповіли, чим запам’ятався Atlas Weekend-2021 та як пройшов дебютний день фестивалю.