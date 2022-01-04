5 головних концертів січня в Києві, які варто відвідати

Проведіть перший місяць Нового року-2022 активно та весело, відвідавши один з концертів. Ви дізнаєтеся про зірковий вечір в компанії гуртів "Бумбокс" і "Друга ріка". А ще з виконавцями Тіною Кароль, Олегом Скрипкою та піаністом Євгеном Хмарою, який нещодавно повернувся з Африки.
1 – різдвяний концерт гурту "Бумбокс"
Трішки лірики в перший місяць нового року нікому не завадить. Приходьте наживо послухати "Бумбокс", якщо хочете водночас повернутися в приємну ностальгію разом із піснями "Солнца не видно", "Люди" та іншими композиціями. Новими хітами Андрій Хливнюк з командою також здивує!
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Коли: 2 січня о 18:00.
Де: в клубі Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41.
Ціна: від 1200 гривень.
2 – концерт Євгена Хмари, де він здивує грою на роялі
Приходьте на концерт, якщо хочете почути насолоду для вух у виконанні піаніста Євгена Хмари. Бо почуєте наживо саундтреки з відомих кіно від талановитого виконавця: "Один вдома", "Пірати Карибського моря", "Поттеріани" ті інших стрічок.
Коли: 5 січня о 21:00.
Де: в музичному холі Bel Etage на вул. Шота Руставелі, 16-А.
Ціна: від 299 гривень.
3 – концерт Тіни Кароль з незабутніми сценічними виходами
Неочікуване кібершоу Тіни Кароль, яке вона виконала на Atlas Weekend-2021, ще довго буде на слуху! Можливо, зірка на сольнику повторить цей перформанс із пітоном, мотоциклом та водоспадом. До слова, на згаданому фестивалі її виступ тривав 55 хвилин. А що ж тоді буде на реальному сольному концерті? І не обійдеться без виконання пісень із альбому "Красиво". Шанувальники Тіни, готуйтеся, бо співачка "розірве" сцену!
Коли: 7 січня о 19:30.
Де: в Палаці "Україна", вул. Велика Васильківська, 103.
Ціна: від 290 гривень.
4 – різдвяний концерт "Щедрик" Олега Скрипки
Приходьте на концерт Олега Скрипки, де він виконає пісні наживо з оркестром "НАОНІ". Почуєте всім відомі колядки у виконанні артиста, які нагадають про вічні традиції українців.
Коли: 13 січня о 19:00.
Де: в "Жовтневому палаці", на Алеї Героїв Небесної Сотні, 1.
Ціна: від 250 гривень.
5 – концерт гурту "Друга ріка"
Шанувальники гурту "Друга ріка", ви тут? Прийшов час пригадати в Новому році-2022, як звучать хіти зірок наживо. Приходьте та насолодіться атмосферою та піснями, які слухаєте не перший рік.
Коли: 22 січня о 18:00.
Де: в клубі Atlas, вул. Січових Стрільців 37-41.
Ціна: від 400 гривень.
Нещодавно ми розповіли, чим запам’ятався Atlas Weekend-2021 та як пройшов дебютний день фестивалю.