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СЬОГОДНІ Lifestyle No Stress

4 серпневі заходи в Києві, які ви не можете пропустити

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS
7 серпня, 11:16
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Хочете запам’ятати останній місяць літа, як один із найкращих? Заплануйте похід на івенти, де можна розважитися та провести час незабутньо. Про них ми розповімо в добірці!
4 серпневі заходи в Києві, які ви не можете пропустити
4 серпневі заходи в Києві, які ви не можете пропустити

Якщо ви ще й меломан, то прочитайте матеріал про ТОП-5 концертів серпня в Києві.

Фестиваль "Холі вікенд"

Хочете додати яскравих фарб у своє життя? Приходьте на "Холі вікенд". Організатори на створення заходу надихнулися Індією, де щорічно відзначають свято "Холі". І на ньому обсипають яскравими фарбами все місто. Гостей заходу чекає аналогічне (але на території проведення дійства), а також конкурси, багато музики, дитячі атракціони та спортивні розваги.

Фестиваль "Холі вікенд" відбудеться 7 та 8 серпня о 16:00, а також 21 та 22 серпня
Фестиваль "Холі вікенд" відбудеться 7 та 8 серпня о 16:00, а також 21 та 22 серпня / Фото: Pexels

Коли: 7 та 8 серпня о 16:00, а також 21-22 серпня.

Де: на Льодовому Стадіоні, проспект Академіка Глушкова, 9.

Ціна: від 150 гривень.

White Nights Festival. Africa

Не проґавте й фестиваль "Білі ночі", який відбудуться вдруге цього літа. На гостей чекає 6 сцен, з яких буде лунати понад 22-х напрямів електронної музики і виступлять 110 артистів. Доповнять атмосферу 100 тонн тематичних декорацій з елементами африканської культури. До слова, Африка – це ключова "тема" фесту, на початку червня акцент був на Тулумі.

White Nights Festival. Africa відбудеться 13-15 серпня
White Nights Festival. Africa відбудеться 13-15 серпня / Фото: whitenights.com.ua

Коли: 13-15 серпня.

Де: у Києві на Платформі "Арт-завод" на вул. Біломорській, 1.

Ціна квитка: від 799-2300 гривень.

Elite White Party

Як щодо вечірки в білих тонах та келиху просеко? Завітайте на Elite White Party, якщо хочете потрапити в атмосферу свята. Організатори обіцяють, що на івенті будуть залучені "Новітні технології". І, звісно, DJ, музиканти, співаки, лазерне шоу та конкурси. Також знайдете 40 ресторанів та барів. Основна вимога до охочих приєднатися – прийти в білому луці.

Elite White Party відбудеться 21 серпня
Elite White Party відбудеться 21 серпня / Фото: Pexels

Коли: 21 серпня о 19:00.

Де: на ВДНГ

Ціна: 800 гривень.

Фестиваль "Спалах"

Як щодо дебютного фестивалю про нову українську культуру "Спалах"? Дійство пройде в День Незалежності України та здивує виступами виконавців-новачків, а також давно відомих артистів. Окрім двох сцен ви побачите корнери з українськими брендами одягу та виставки стріт-художників.

Фестиваль "Спалах" відбудеться 24 серпня
Фестиваль "Спалах" відбудеться 24 серпня / Фото: concert.ua

Коли: 24 серпня о 12:00.

Де: на Трухановому острові (ЮБК).

Ціна: від 499 гривень.

Дивіться також, як пройшло минулорічне шоу до Дня Незалежності України

Нещодавно ми розповіли, чим запам’ятався Atlas Weekend-2021 та як пройшов дебютний день фестивалю.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редакторка проєкту NO STRESS

Закінчила бакалаврат НПУ ім. М. П. Драгоманова за спеціальністю редактор ЗМІ. Досвід роботи в журналістиці - від 1 року. Працювала у виданнях "Великий Київ" й #Шотам. Автор найдорожчих текстів на сайті "Сьогодні" в прямому сенсі слова. Пише для рубрики "Найдорожче" та NO STRESS.

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