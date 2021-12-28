11 найкращих фото-2021 обрано – дивіться результати конкурсу "Мандрівник-фотограф року"

Обирали серед 700 світлин, які надіслали понад 370 фотографів. Вік наймолодшого учасника – 6 років

/ Фото: прес-служба

Спільнота Voyagemakers влаштувала конкурс "Мандрівник-фотограф року", щоб підтримати тревел-культуру в Україні та фотографів, які надихають своїми естетичними роботами людей подорожувати та досліджувати світ. І обрали найкращі світлини фотографів у 11 номінаціях.

Понад 370 фотографів з усієї країни взяли участь, які презентували 700 світлин під час відбору. Серед учасників були не лише професіонали, а й аматори. Наймолодшому було шість років.

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Серед номінацій конкурсу: "Люди та їх історії", "Пейзажі та пригоди", "Молодий мандрівник-фотограф року віком до 14 років", "Ікона подорожей" та інші.

ТОП-1 на конкурсі став Олександр Хохоля, який переміг в номінації "Абсолютний переможець" зі світлиною "Дерево життя".

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Список ТОП-10 переможців у номінаціях

Номінація "Люди та їх історії" – переможець Микола Вишнівський.

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Номінація "Пейзажі та пригоди" – переможець Надія Вігаста.

/ Фото: прес-служба

Номінація "Ікона подорожей" – переможець Сергій Іващук.

Номінація "Молодий мандрівник до 14 років" - переможець Максим Петренко.

Номінація "Молодий мандрівник-фотограф року віком 14-18 років" – переможець Ольга Телепан.

Номінація "Живий світ" – переможець Олександр Шишко.

Номінація "Влучив у ціль" – переможець Ігор Коровій.

Номінація "Зелена планета" - переможець Юрій Рижко.

Номінація "І мандрував" – переможець Ольга Калінчук.

Номінація "Глядацькі симпатії" - переможець Ігор Климович.

Нещодавно ми розповідали про те, що BBC Україна назвала трьох переможців премії "Книга року".