Проведіть карантин, як аристократи проживають життя. Ось 10 королівських звичок

Додайте в буденність трішки їжі з Mcdonald’s, вау-образи на обід та риболовлю замість заспокійливого

Мріяли пожити, як аристократи з королівської сім'ї Великої Британії? А дізнатися та познайомитися зі щоденними звичками королеви Єлизавети та інших членів її сім'ї, які ввійшли в історію? Ми розповімо про 10 традицій, які є частиною їхнього життя.

Спойлер: ви можете скористатися ними на карантині і урізноманітнити свою буденність.

На обід – особливе вбрання

Королівська сім'я на обід одягає виключно офіційне вбрання. Згадайте кадри з застіль серіалу "Аббатство Даунтон", де без бальних суконь та вишуканих чоловічих костюмів не обходилося. Тут — та сама ситуація! Королівський екскухар Даррен Макрейді розповідав про те, що покійний принц Філіп інколи нехтував цим правилом, тому його часто плутали з садівником.

Ми пропонуємо вам теж звернути увагу на домашні луки, але можете обійтися без пишних суконь. Лише не ходіть у піжамі 24/7. Вангуємо, дехто зараз у ній і читає статтю. Під час зустрічей в Zoom поверніться до ділового стилю (так, штани з ведмедями, не сьогодні), на вечерю – нарядне вбрання, а вихідними в очікуванні друзів до коктейльних варіантів. Вдома важливо дотримуватися дисципліни, яка на карантині часом "кульгає" – це стилю стосується теж.

Спонтанні "хочу" (не королівського формату)

Принцеса Діана свого часу могла змінити королівський розпорядок дня, який прописаний до деталей. Про це пише Marie Claire. Наприклад, скасувати обід та відвезти принців Гаррі та Вільяма (які любили фастфуд) у Mcdonald’s – купити "Геппі Міл" з іграшкою.

Спонтанні "хочу" з улюблених закладів також внесіть у розпорядок на тиждень. Бо більшість сумує за смаколиками з улюблених ресторанів. Як ви розумієте, принцесса б оцінила таку ініціативу. Чому б 1-2 рази не потішити себе, навіть, якщо це піца чи "біг мак"? Лише не зловживайте доставкою на дім! І не заперечуйте, спонтанними, як Діана, бувають всі.

Зранку – улюблений напій

У королеви Єлизавети є традиція ранку – і це чай, а не кава, як у більшості людей. Про це пише Insider. Любить вона Earl Gray від Twinings без молока та цукру. Якщо королівські особи додають молоко у напій, то це відбувається за конкретним етикетом. Традиція сформувалась у 18 столітті та незмінна досі: як повідомляє PopSugar, спочатку у порцелянову чашку наливають чай, а потім додають молоко. І не навпаки!

А чай у пакетиках не визнають, лише розсипний для заварювання у чайнику. Розмішувати бездумно напій також заборонено: використовують лише кругові рухи і не торкаються чашки.

На карантині й ви спробуйте улюблений чай Єлизавети ІІ. Можете і молока додати, щоб максимально відчути аристократичні уподобання королівської сім'ї. І обов'язково дотримуйтесь правил пиття чаю, сформованих у 18 столітті, бо в них закладений особливий аристократизм, продуманий до дрібниць.

Риболовля як хобі

Єлизавета ІІ любить рибалити, про це повідомляє ShootingUK. Звичку, яка стала для неї традицією, вона успадкувала від мами. Це хобі для Єлизавети працює, як антистрес, для перезавантаження після робочого дня.

Чому б і вам не спробувати риболовлю? Заплануйте на суботу, після тижня з десятками виконаних дедлайнів. А якщо ви ніколи не практикували такий вид відпочинку, то ризикніть! Бо карантин – вдалий період, щоб відкривати нові таланти.

Барбекю з рідними

Ця звичка принца Філіпа, який любив сімейне барбекю в замку Балморал. Він обожнював готувати на грилі та цікавився різноманіття їжі перед тим, як йти на пікнік.

Під час карантину улюблена звичка герцога Единбургського стане вам у нагоді. Це ж ідеальна альтернатива ресторанам, які зачинені! План такий: обирайте вдале місце на природі, день без опадів і телефонуйте друзям із запрошенням на пікнік. Лише не забувайте про карантинні норми і про почуття міри з алкоголем та їжею.

Табу на конкретний лексикон

У королівської родини є список слів, які заборонено вживати під час спілкування. Про це пише антрополог Кейт Фокс у книзі "Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior".

Ось декілька позицій "чорного списку" для Букінгемського палацу: рosh (шикарний), натомість вживається його синонім – smart. Не дивуйтеся, але dad та mom (тато і мама) також табу, тут до батьків звертаються лагідніше – daddy та mummy. Словосполучення "внутрішній дворик" (patio) теж немає у королівській лексиці, але є "тераса" (terrace). Біля дзеркала у королеви Єлизавети ніколи не стоять "духи" (perfume), але є місце для "аромату" (scent). Словом, таких табу тисячі.

Вам рекомендуємо взяти приклад з королівської родини – проаналізувати лексикон і відмовитися від слів-паразитів. Розуміємо, що офіційно від вас не вимагається уникати певного списку слів. Але чому б не покращити навички спілкування? Для початку випишіть слова, які псують ваш лексикон, і уникайте їх під час спілкування. Нагадуємо, що карантин – ідеальний період, щоб стати кращою версією себе!

Біг, як спосіб життя

Принцеса Йоркська, Беатріс, любить бігати. Вона перша з королівської сім'ї пробігла марафон у Лондоні у 2010 році. Звичка, яку варто мати кожному!

Беріть приклад з Беатріс, якщо другий рік поспіль на карантині відкладаєте біг зранку. Бо біг позитивно впливає на організм: допомагає подолати тривогу та уникнути депресії за рахунок серотоніну, який виділяється під час бігу. І, звісно, тримати себе у формі, що допомагає бути впевненим у собі.

Келих алкоголю на вечір

У королеви є і звичка випити ввечері не лиш чаю, а й трохи алкоголю. Єлизавета ІІ часто завершує свій день з джином та лікером "Дюбонне". Про це пише The Crown Chronicles. Для неї готують коктейль у співвідношенні 1:2. "Під коктейль" вона інколи читає важливі документи, які назбиралися за день.

Ви можете також додати до своїх буднів келих смачного напою. Як щодо білого сухого? Коли будете пити вино, можете розпланувати свій наступний день. Нагадуємо, що професійні сомельє рекомендують обирати вино з мінімальним вмістом цукру. Якщо хочете все ж перейняти звичку королеви, то готуйте її улюблений коктейль. І головне – пийте в міру та мінімізуйте вживання алкоголю!

Кінний спорт – рецепт довголіття

Ще одна улюблена звичка Єлизавети ІІ – їзда верхи. Дослідник британської культури Браян Козловські зауважує, що секрет довголіття королеви не в систематичних тренуваннях і суворому режимі. А у заняттях, які приносять їй задоволення. Одне з них – їзда верхи. Про це повідомляє New York Post.

Ми не будемо змушувати вас тестувати верхову їзду, яку любить Єлизавета. Та якщо її звичка змотивувала вас спробувати активний відпочинок, то чому ні!? Але все ж рекомендуємо знаходити вільний час на карантині для справ, які приносять задоволення. Вони допоможуть не зациклюватися на мінусах локдауну, а насолоджуватися життям.

Йога для балансу життя

Кейт Міддлтон, любителька систематичних занять йогою, вона навіть свого тренера запрошувала на весілля. Принц Вільям також був помічений за цим заняттям – розминався перед матчем з поло. Вангуємо, взявши приклад з дружини. Про це повідомляє Vogue. Відомо й про любов Меган Маркл до йоги, а це і не дивно, бо її мати – професійний тренер з йоги.

Беріть приклад з Меган, Вільяма та Кейт на карантині. Розпочинайте ранок з йоги – вона покращує якість сну, допомагає боротися зі стресом, болем у спині та покращує баланс та координацію. Додавайте активностей під час карантину, бо сидячий спосіб життя (актуально у час локдауна) негативно вплине на ваші форму. А потім можете й чашку чаю по-королівськи випити і втілювати грандіозні плани з вашого "домашнього офісу"!

Нещодавно ми розповіли про алкогольні уподобання принца Філіпа.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися