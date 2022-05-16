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10 фактів про острів Хортиця, який безжально обстрілювали окупанти

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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16 травня, 13:55
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Розповідаємо, чому Хортиця – це 3D-втілення української історії в мініатюрі
10 фактів про острів Хортиця, який безжально обстрілювали окупанти
10 фактів про острів Хортиця, який безжально обстрілювали окупанти / Фото: Колаж: Сьогодні

Хортиця – це найбільший острів на Дніпрі площею 24 кв. км, розташований неподалік Запоріжжя. Національний заповідник російські окупанти двічі обстріляли у квітні та травні. Ми нагадаємо про історичну цінність острова, який входить до списку семи чудес України.

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Назва Хортиці походить, за однією версією, від імені слов’янського бога сонця Хорса, за іншою — від тюрксько-половецького "орт" — "середній".

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На Хортиці представлено різноманіття ландшафтів України, яке робить заповідник унікальним: різнотравний степ, луки, ліси. Гуляючи територією, побачите кількадесят дубів віком від 100 до 300 років. А ще на острові налічується 165 видів тварин і 960 видів рослин.

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Острів з давніх-давен був заселений: тут жили скіфи, хозари, печеніги та давні слов’яни. Найдавнішим сакральним об’єктам Хортиці — близько 5 тис. років.

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Історія Хортиці має десятки легенд, завдяки яким туристи з усього світу приїжджають сюди за автентичною атмосферою. В 972 році на острові загинув князь Святослав — вважають, що виловлений у 2011 році біля острова рідкісний меч ІХ–ХІ ст. міг належати саме йому.

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Хортицю не оминула російсько-турецька війна: укріплення-редути, збудовані у 1735–39 роках, збереглися до сьогодні. На Малій Хортиці працювала суднобудівна верф. Біля островів перебувало понад 400 кораблів, частина з них по цей день залишається на дні Дніпра.

10 фактів про острів Хортиця, який безжально обстрілювали окупанти
10 фактів про острів Хортиця, який безжально обстрілювали окупанти / Фото: vogue.ua

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Хортиця була осередком козацьких "бізнесів" з XVIII століття. Допоки Катерина ІІ не зруйнувала Січ, там були вигони для худоби, козаки займалися мисливством, скотарством, землеробством, бджолярством та рибальством.

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Хортиця – сакральне місце. Легендарні митці були поціновувачами острова. Поет Тарас Шевченко відвідав його в 1843 році, а ще український композитор Микола Лисенко в 1878-му та інші.

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Хортиця — найбільший острів на Дніпрі й один з найбільших річкових островів Європи. Його площа 12 км у довжину й до 2,5 км у ширину. Він всемеро більший за Централ-парк й майже втричі — за Булонський ліс.

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Туристи до початку війни навідувалися на Хортицю, щоб побачити історико-культурний комплекс "Запорозька Січ", театр козацького бою, Музей історії запорозького козацтва, Музей судноплавства, а також меморіально-туристичні комплекси "Скіфський стан" і "Протовче". Хортиця входить до списку семи чудес України.

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Хортиця стала колискою козацтва після побудованої князем Дмитром Вишневецьким фортеці на сусідньому острові Мала Хортиця. Фортеця стала прообразом усіх майбутніх січей.

Дізнайтеся детальніше про цікаві факти острова на Vogue.ua.

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Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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