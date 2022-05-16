Розповідаємо, чому Хортиця – це 3D-втілення української історії в мініатюрі

10 фактів про острів Хортиця, який безжально обстрілювали окупанти / Фото: Колаж: Сьогодні

Хортиця – це найбільший острів на Дніпрі площею 24 кв. км, розташований неподалік Запоріжжя. Національний заповідник російські окупанти двічі обстріляли у квітні та травні. Ми нагадаємо про історичну цінність острова, який входить до списку семи чудес України.

1

Назва Хортиці походить, за однією версією, від імені слов’янського бога сонця Хорса, за іншою — від тюрксько-половецького "орт" — "середній".

Реклама

2

На Хортиці представлено різноманіття ландшафтів України, яке робить заповідник унікальним: різнотравний степ, луки, ліси. Гуляючи територією, побачите кількадесят дубів віком від 100 до 300 років. А ще на острові налічується 165 видів тварин і 960 видів рослин.

3

Острів з давніх-давен був заселений: тут жили скіфи, хозари, печеніги та давні слов’яни. Найдавнішим сакральним об’єктам Хортиці — близько 5 тис. років.

4

Історія Хортиці має десятки легенд, завдяки яким туристи з усього світу приїжджають сюди за автентичною атмосферою. В 972 році на острові загинув князь Святослав — вважають, що виловлений у 2011 році біля острова рідкісний меч ІХ–ХІ ст. міг належати саме йому.

Реклама

5

Хортицю не оминула російсько-турецька війна: укріплення-редути, збудовані у 1735–39 роках, збереглися до сьогодні. На Малій Хортиці працювала суднобудівна верф. Біля островів перебувало понад 400 кораблів, частина з них по цей день залишається на дні Дніпра.

10 фактів про острів Хортиця, який безжально обстрілювали окупанти / Фото: vogue.ua

6

Хортиця була осередком козацьких "бізнесів" з XVIII століття. Допоки Катерина ІІ не зруйнувала Січ, там були вигони для худоби, козаки займалися мисливством, скотарством, землеробством, бджолярством та рибальством.

Реклама

7

Хортиця – сакральне місце. Легендарні митці були поціновувачами острова. Поет Тарас Шевченко відвідав його в 1843 році, а ще український композитор Микола Лисенко в 1878-му та інші.

8

Хортиця — найбільший острів на Дніпрі й один з найбільших річкових островів Європи. Його площа 12 км у довжину й до 2,5 км у ширину. Він всемеро більший за Централ-парк й майже втричі — за Булонський ліс.

9

Туристи до початку війни навідувалися на Хортицю, щоб побачити історико-культурний комплекс "Запорозька Січ", театр козацького бою, Музей історії запорозького козацтва, Музей судноплавства, а також меморіально-туристичні комплекси "Скіфський стан" і "Протовче". Хортиця входить до списку семи чудес України.

10

Хортиця стала колискою козацтва після побудованої князем Дмитром Вишневецьким фортеці на сусідньому острові Мала Хортиця. Фортеця стала прообразом усіх майбутніх січей.

Дізнайтеся детальніше про цікаві факти острова на Vogue.ua.

Нещодавно ми розповідали, як евакуюватися та знайти безплатне житло в Україні переселенцям.