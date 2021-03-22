Золота маска і коштовності: вчені знайшли неймовірний скарб, якому три тисячі років (фото)

Ці артефакти допоможуть краще вивчити історію стародавнього царства Шу, стверджують археологи

У китайському районі Саньсіндуй (провінція Сичуань) під одним з торгових центрів археологи знайшли унікальний скарб віком близько трьох тисяч років. Про це повідомляє СNN з посиланням на Управління національної культурної спадщини Китаю.

Археологи розкопали шість прямокутних жертовних ям площею від 3,5 до 19 квадратних метрів. У них лежали предмети побутового призначення: древній масивний кубок, бронзові вироби, дерев'яний ящик з артефактами зі слонової кістки, золоті прикраси у вигляді птахів, золота фольга, розписні голови з бронзи, фрагменти різьблення та нефритові вироби.

Фото: SipaUSA

Крім того, вчені виявили маску вагою 280 грам: вона на 84% складається із золота.

Фото: SipaUSA

Китайські історики впевнені, що знайдені речі допоможуть краще вивчити історію стародавнього царства Шу.

Керівник групи розкопок та керівник дослідницького інституту культурних реліквій та археології провінції Сичуань Тан Фей на пресконференції заявив, що це відкриття вказує на те, що царство "було одним з важливих місць, де виготовляли шовк у стародавньому Китаї".

Район Саньсіндуй не визнаний об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, але він знаходиться у "попередньому списку" для можливого включення в майбутньому. Розкопки у цій місцевості проходять з 1920 року. Нинішні знахідки стали найбільшими у новітній історії.

Фото: SipaUSA

До речі, раніше в цьому ж некрополі археологи знайшли ще 59 саркофагів з муміями приблизно 2600-річної давності. Всередині одного з них були муміфіковані останки, загорнуті в тканину з ієрогліфами.

Крім цього, група вчених з Гарвардського університету розкрила давньоєгипетський саркофаг віком близько 3000 років.

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