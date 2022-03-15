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Знайомтесь, пес Патрон, який служить у команді чернігівських піротехніків

Юлія Ткачук Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні
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15 березня, 14:18
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Щенячий патруль – це не мультфільм для дітей, а маленькі хвостаті друзі, які разом із рятувальниками бережуть наші життя. Читайте про маленького, але хороброго песика в нашому матеріалі
Пес Патрон на службі українських рятувальників
Пес Патрон на службі українських рятувальників / Фото: Колаж: Сьогодні

У воєнний час особливо важко зберігати позитивний настрій та віру у краще. У цьому нам допомагають неймовірні історії українців, наприклад, як про 91-річну зв'язкову УПА.

Сьогодні хочемо познайомити вас із маленьким хвостатим другом, який стоїть на сторожі наших життів. Рятувальники розповіли про дворічного службового собаку породи джек-рассел-тер'єр на прізвисько Патрон, який знаходиться в команді піротехніків Чернігівської області.

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Також українські рятувальники опублікували миле фото Патрона під час виконання ним службових обов'язків.

Пес Патрон на службі українських рятувальників
Пес Патрон на службі українських рятувальників / Фото: ДСНС України

Знайомтесь, це Патрон. Йому два роки. Він – душа та талісман наших чернігівських піротехніків. Супроводжує їх завжди і усюди. До речі, дуже любить сир, тож наші хлопці, при нагоді, балують його смачненьким, – написали в офіційному Telegram-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Юлія Ткачук
Юлія Ткачук Team Lead Life Сьогодні

Працюю в ЗМІ 10 років. Була fashion та б'юті-редактором глянцевого видання JOY, журналів «Ліза», «Добрі поради», а також випусковим редактором сайту L'Officiel-Україна. Займалася розвитком контенту корпоративних видань, проводила fashion-зйомки з зірками й українськими дизайнерами. Пишу про моду, культуру, кіно і знаменитостей. З серпня 2021 року приєдналася до команди Segodnya.ua.

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