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Жінка висміяла білизну для коригування бренду Кім Кардаш'ян (відео)

Сьогодні, 10:55

За словами блогерки, вона придбала на сайті білизну розміру XL бежевого кольору, проте вона виглядає як дитяча річ

Фото: tiktok.com/@imahustlerbaby

Користувачка TikTok з ніком @imahustlerbaby купила білизну бренду Skims, що коригує фігуру й належить американській бізнесвумен Кім Кардаш'ян, і була неприємно здивована її розміром.

За словами блогерки, вона придбала на сайті білизну розміру XL бежевого кольору, проте на розміщених кадрах видно, що вона виглядає як дитяча річ. Тож врахуйте це, якщо будете купувати білизну в якості подарунка на головні свята травня.

"Кім, що це взагалі таке?" – підписала вона пост, який набрав понад 12 мільйонів переглядів.

@imahustlerbaby

...... ## fyp ## help ## skims ## kimkardashian

Wii – Mii Channel – Super Guitar Bros

Підписники і друзі блогерки неоднозначно відреагували на її публікацію. Так, одні почали писати жартівливі коментарі під роликом: "Коли замовила кофту з Китаю", "Таке відчуття, що Кім переплутала твоє боді з одягом для доньки Кайлі Дженнер Стормі", "Я в шоці, це виглядає як XS".

Проте інші користувачі звинуватили саму блогерку і порекомендували їй спочатку приміряти білизну для коригування, перед тим як критикувати Кардаш'ян у TikTok. "Це боді – воно й має бути таким маленьким", – прокоментувала одна користувачка.

Нагадаємо, раніше ми писали про подруг з 50-кілограмовою різницею у вазі, які носять однакове вбрання. Крім цього, блогерка повторила образ відомої моделі – цей кадр змусить вас плакати від сміху.

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Джерела: Сьогодні , tiktok.com/@imahustlerbaby
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