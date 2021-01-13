Жінка вигуляла чоловіка на повідку, щоб не порушувати правил карантину

Правоохоронці виписали їй штраф – 1500 доларів

Подружжя з Квебека (Канада) знайшло спосіб погуляти по місту, не порушуючи при цьому правил жорсткого карантину: дружина "вигуляла" чоловіка на повідку. Але правоохоронці не оцінили їхню оригінальну витівку і виписали штраф – 1500 доларів. Про це повідомляє видання Insider.

У канадській провінції Квебек з 9 січня заборонено виходити на вулицю після восьмої години вечора, щоб уповільнити поширення COVID-19 по регіону. Але місцеві жителі всіляко намагаються обійти це правило.

Жінка, яка порушувала правила карантину, пояснила свій вчинок тим, що власникам собак дозволяють вигулювати тварин у радіусі одного кілометра від будинку після настання комендантської години. Їй не вдалося довести поліцейським свою правоту. Подружжю тепер доведеться заплатити по 1500 доларів штрафу.

До речі, зараз у Квебеку зареєстровано більше 230 тисяч випадків COVID-19.

Нагадаємо, Мінкульт не підтримає продовження локдауна після 24 січня. Крім цього, раніше ми перевірили дотримання карантину в Києві.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися