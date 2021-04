Жінка з гігантськими пальцями на ногах шокувала лікаря (фото)

Медик розповів, що ніколи раніше не бачив нічого подібного

Американка Анна Тантілло з гігантськими пальцями на ногах шокувала медиків. Жінка взяла участь у зйомках передачі My Feet Are Killing Me ("Мої ноги шкодять мені"), де хірурги зустрічаються з пацієнтами, які страждають через незвичні захворювання ніг, і розповіла про свою проблему.

Все своє життя Анна відчувала біль через свою анатомічну особливість. Зокрема, найбільше жінку турбували її великі пальці, що у рази перевищували норму.

Ситуацію Анни розбирав лікар Бред Шеффер. Він зізнався, що ніколи у житті не бачив таких довгих пальців.

"Це, безумовно, щось неймовірне. Я особисто ніколи не бачив пацієнта з такими довгими пальцями", – поділився своїми враженнями Бред в коментарі для Daily Star.

Лікар Бред Шеффер

При цьому фахівець пояснив, чим це може обернутися для Тантілло у майбутньому.

"Коли ваш великий палець на нозі довший інших, то при ходьбі він сильно стискається у взутті, що може привести до артриту й болю на кожному кроці", – пояснив він.

Проте глядачі так і не дізналися, чи допоміг хірург Анні, тому залишається лише сподіватися, що жінка так чи інакше змогла позбутися від причини свого болю.

Нагадаємо, житель індійського регіону Кашмір має по шість пальців на кожній руці. Хлопець не соромиться свого генетичного відхилення і сподівається, що це не завадить йому домогтися успіхів у житті. Крім цього, в Індії народилася дівчинка з чотирма ногами і трьома руками. Медики припустили, що спочатку мала народитися трійня, але два плоди з'єдналися.

