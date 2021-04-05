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Жінка з гігантськими пальцями на ногах шокувала лікаря (фото)

Сьогодні, 10:39

Медик розповів, що ніколи раніше не бачив нічого подібного

Американка Анна Тантілло з гігантськими пальцями на ногах шокувала медиків. Жінка взяла участь у зйомках передачі My Feet Are Killing Me ("Мої ноги шкодять мені"), де хірурги зустрічаються з пацієнтами, які страждають через незвичні захворювання ніг, і розповіла про свою проблему.

Все своє життя Анна відчувала біль через свою анатомічну особливість. Зокрема, найбільше жінку турбували її великі пальці, що у рази перевищували норму.

Американка Анна Тантілло з гігантськими пальцями на ногах шокувала медиків
Фото: TLC

Ситуацію Анни розбирав лікар Бред Шеффер. Він зізнався, що ніколи у житті не бачив таких довгих пальців.

"Це, безумовно, щось неймовірне. Я особисто ніколи не бачив пацієнта з такими довгими пальцями", – поділився своїми враженнями Бред в коментарі для Daily Star.

Лікар Бред Шеффер
Фото: TLC

При цьому фахівець пояснив, чим це може обернутися для Тантілло у майбутньому.

"Коли ваш великий палець на нозі довший інших, то при ходьбі він сильно стискається у взутті, що може привести до артриту й болю на кожному кроці", – пояснив він.

Фото: TLC

Проте глядачі так і не дізналися, чи допоміг хірург Анні, тому залишається лише сподіватися, що жінка так чи інакше змогла позбутися від причини свого болю.

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Нагадаємо, житель індійського регіону Кашмір має по шість пальців на кожній руці. Хлопець не соромиться свого генетичного відхилення і сподівається, що це не завадить йому домогтися успіхів у житті. Крім цього, в Індії народилася дівчинка з чотирма ногами і трьома руками. Медики припустили, що спочатку мала народитися трійня, але два плоди з'єдналися.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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