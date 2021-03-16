Жінка пролила на себе каву в фаст-фуді. Їй виплатили мільйон доларів компенсації (відео)

У результаті нещасного випадок американка отримала опіки

У світі є безліч прикладів, коли споживачі подавали позови до суду і ставали мільйонерами. Найчастіше подібні історії трапляються у США. Ймовірно, через особливості американського законодавства.

Так, нещодавно американка відсудила в одного з ресторанів швидкого харчування майже мільйон доларів за те, що сама вилила на себе гарячу каву й зазнала опіків.

Не менш дивовижна історія сталася у Каліфорнії. Суд зобов'язав виплатити неймовірну суму в розмірі 50 млн доларів батькам дворічної дитини, яка подавилася льодяником.

А от відомий виробник кетчупів поплатився великою компенсацією за недоваг. Подружжя зі штату Оклахома виявило, що у кожній пляшці не вистачає 42 грамів продукту і відсудило у виробника 180 тисяч доларів.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, перуанський адвокат Гектор Роблес під час онлайн-слухання у суді зайнявся сексом зі своєю клієнткою. За тим, що відбувається в Zoom спостерігали всі учасники засідання.

Ми також писали, що HBO виплатить 100 млн доларів сім'ї Майкла Джексона.

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