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Жінка відмовилася від кави з цукром і схудла на 46 кілограмів: фото до та після

Сьогодні, 11:09

Раніше Тенсі Арнет важила 114 кілограмів

29-річна мати трьох дітей Тенсі Арнет з англійського міста Колчестер відмовилася від кави з цукром і схудла на 46 кілограмів за 15 місяців.

Раніше жінка важила 114 кілограмів, але тепер її не впізнати. Друзі та родичі британки стверджують, що вона стала точною копією герцогині Меган Маркл.

Фото: Tansy Arnett

У листопаді 2019 року Тенсі вирішила привести себе у форму і разом з сестрою вступила в місцеву групу для тих, хто прагне схуднути. Там їй надали комплексну програму зниження ваги.

Фото: Tansy Arnett

Тепер у жінки щодня є три збалансованих прийоми їжі, що складаються переважно з фруктів і овочів. За її словами, родичі підтримала її прагнення до здорового харчування.

"Приємно усвідомлювати, що вся сім'я харчується правильно, і я прищеплюю своїм дітям хороші звички, – зазначила вона. – Найбільше ми любимо м'ясний пиріг та овочеве рагу з яловичиною".

Фото: Tansy Arnett

Завдяки правильному харчуванню та спорту Арнет схудла до 68 кілограмів і полюбила свій зовнішній вигляд.

Фото: Tansy Arnett

"Дехто каже, що тепер я схожа на Меган Маркл. Для мене це величезний комплімент", – зауважила вона у коментарі для видання East Anglian Daily Times.

Нагадаємо, 30-річна Діджей Джарман з міста Гамільтон, Нова Зеландія, знайшла спосіб схуднути на 53 кілограми і поділилася своїми секретами. Також Сьогодні.Lifestyle писали, як канадець схуд на 147 кілограмів і розкрив простий секрет стрункості.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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