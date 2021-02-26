Жінка відмовилася від кави з цукром і схудла на 46 кілограмів: фото до та після
Раніше Тенсі Арнет важила 114 кілограмів
29-річна мати трьох дітей Тенсі Арнет з англійського міста Колчестер відмовилася від кави з цукром і схудла на 46 кілограмів за 15 місяців.
Раніше жінка важила 114 кілограмів, але тепер її не впізнати. Друзі та родичі британки стверджують, що вона стала точною копією герцогині Меган Маркл.
У листопаді 2019 року Тенсі вирішила привести себе у форму і разом з сестрою вступила в місцеву групу для тих, хто прагне схуднути. Там їй надали комплексну програму зниження ваги.
Тепер у жінки щодня є три збалансованих прийоми їжі, що складаються переважно з фруктів і овочів. За її словами, родичі підтримала її прагнення до здорового харчування.
"Приємно усвідомлювати, що вся сім'я харчується правильно, і я прищеплюю своїм дітям хороші звички, – зазначила вона. – Найбільше ми любимо м'ясний пиріг та овочеве рагу з яловичиною".
Завдяки правильному харчуванню та спорту Арнет схудла до 68 кілограмів і полюбила свій зовнішній вигляд.
"Дехто каже, що тепер я схожа на Меган Маркл. Для мене це величезний комплімент", – зауважила вона у коментарі для видання East Anglian Daily Times.
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