Жінка відбилася від грабіжника під час сексуального танцю (відео)

Жертві злочину дивом вдалося захистити себе

Бразильська медсестра Анхела Гонсалвес з муніципалітету Паранагуа відбилася від грабіжника, який увірвався до її будинку в момент, коли вона записувала на відео тверк.

На опублікованому ролику показано, як Анхела танцює. До неї непомітно підходить грабіжник і намагається схопити її. Але бразилійка не розгубилася і почала штовхати незваного гостя. Чоловік кинувся навтіки, а господиня будинку погналася за ним.

"Я злякалася і поводила себе так, ніби знаю злочинця. У мене включився захисний інстинкт, і я вибила з нього бажання нападати", – написала Гонсалвес у Facebook.

Відео: XV Curitiba

За словами танцівниці, вона була вдома зі своєю 11-річною дочкою. Після того, як злочинець зник, бразилійка подала заяву до поліції.

Нагадаємо, раніше популярна британська телеведуча Шарлотт Гокінс виконала "танець сідниць" у прямому ефірі, чим здивувала глядачів ранкового шоу Good Morning Britain на телеканалі ITV.

Крім цього, тверк чемпіонки світу з футболу підірвав соцмережі.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися