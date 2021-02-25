Жінка відбилася від грабіжника під час сексуального танцю (відео)
Жертві злочину дивом вдалося захистити себе
Бразильська медсестра Анхела Гонсалвес з муніципалітету Паранагуа відбилася від грабіжника, який увірвався до її будинку в момент, коли вона записувала на відео тверк.
На опублікованому ролику показано, як Анхела танцює. До неї непомітно підходить грабіжник і намагається схопити її. Але бразилійка не розгубилася і почала штовхати незваного гостя. Чоловік кинувся навтіки, а господиня будинку погналася за ним.
"Я злякалася і поводила себе так, ніби знаю злочинця. У мене включився захисний інстинкт, і я вибила з нього бажання нападати", – написала Гонсалвес у Facebook.
За словами танцівниці, вона була вдома зі своєю 11-річною дочкою. Після того, як злочинець зник, бразилійка подала заяву до поліції.
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Нагадаємо, раніше популярна британська телеведуча Шарлотт Гокінс виконала "танець сідниць" у прямому ефірі, чим здивувала глядачів ранкового шоу Good Morning Britain на телеканалі ITV.
Крім цього, тверк чемпіонки світу з футболу підірвав соцмережі.
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