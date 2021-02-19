Жінка знайшла у полі тисячолітні прикраси з золота та срібла (фото)
Ювелірні вироби цього періоду експерти оцінюють приблизно у 58 тисяч гривень за штуку
Британка Кеф Джайлз прогулювалася з металошукачем по фермерському полю на острові Мен (Велика Британія) і виявила колекцію ювелірних прикрас тисячолітньої давності. Серед знахідок – золотий браслет та величезна брошка зі срібла, що датується 950 роком нашої ери, повідомляє видання BBC.
Кеф натрапила на скарб ще у грудні, проте громадськості його показали тільки зараз, у ході коронерський слухань. Їх проводять для того, щоб юридично закріпити за знахідкою статус "скарбу".
Куратор відділу археології в управлінні Національного надбання Алісон Фокс зазначила, що золотий браслет є рідкісної знахідкою, тому що у більшості випадків їх робили зі срібла.
"Вони були знайдені разом, а це означає, що їхній власник був досить заможною людиною, але, швидше за все, у нього були причини хвилюватися за власне життя", – зазначила вона.
До речі, аналогічні предмети цього періоду оцінюють приблизно у 1500 фунтів кожен (58,3 тисячі гривень). Але експерти ще не встигли детально вивчити цю знахідку.
Раніше ми розповідали про археолога-аматора з Шотландії, який за допомогою звичайного металошукача знайшов стародавній скарб.
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Крім цього, випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.
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