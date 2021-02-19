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Жінка знайшла у полі тисячолітні прикраси з золота та срібла (фото)

Сьогодні, 13:18

Ювелірні вироби цього періоду експерти оцінюють приблизно у 58 тисяч гривень за штуку

Британка Кеф Джайлз прогулювалася з металошукачем по фермерському полю на острові Мен (Велика Британія) і виявила колекцію ювелірних прикрас тисячолітньої давності. Серед знахідок – золотий браслет та величезна брошка зі срібла, що датується 950 роком нашої ери, повідомляє видання BBC.

Кеф натрапила на скарб ще у грудні, проте громадськості його показали тільки зараз, у ході коронерський слухань. Їх проводять для того, щоб юридично закріпити за знахідкою статус "скарбу".

Кеф Джайлз (ліворуч) зі знайденими прикрасами
Фото: MNH

Куратор відділу археології в управлінні Національного надбання Алісон Фокс зазначила, що золотий браслет є рідкісної знахідкою, тому що у більшості випадків їх робили зі срібла.

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"Вони були знайдені разом, а це означає, що їхній власник був досить заможною людиною, але, швидше за все, у нього були причини хвилюватися за власне життя", – зазначила вона.

Серед знахідок – браслет і величезна брошка з срібла
Фото: MNH

До речі, аналогічні предмети цього періоду оцінюють приблизно у 1500 фунтів кожен (58,3 тисячі гривень). Але експерти ще не встигли детально вивчити цю знахідку.

Раніше ми розповідали про археолога-аматора з Шотландії, який за допомогою звичайного металошукача знайшов стародавній скарб.

Дивіться відео: в Італії знайшли унікальний скарб часів Римської імперії

Крім цього, випадкова знахідка забезпечила сміттяра до кінця життя.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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Джерело: MNH
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