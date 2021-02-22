Жінка знайшла острів у формі чоловічого статевого органу (фото)

50-річна Джолін Вултаджо зробила це відкриття абсолютно випадково

50-річна мати трьох дітей Джолін Вултаджо, яка захоплюється аналізом онлайн-карти світу Google Earth, випадково знайшла в центрі Тихого океану острів у формі чоловічих геніталій. Про це повідомляє таблоїд Daily Star.

Острів незвичайної форми розташований більш ніж на 500 м суші. Він є частиною островів Трініті біля узбережжя Нової Каледонії, Океанія.

"Я дивилася карту і тут таке спливло. Я подумала: "Вау, це дійсно схоже на чоловічий орган", – згадує Джолін.

Фото: Google Maps

За словами жінки, це не жарт і кожен може переконатися у цьому в режимі онлайн.

"Мені довелося відразу поставити відмітку на карту, щоб люди знали, що я не зробила це зображення за допомогою Photoshop. Ви можете знайти координати острова і побачити на власні очі, що він фізично існує і дійсно виглядає ось так", – додала вона.

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