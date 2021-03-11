Жінка позбулася цноти на п'ятому місяці вагітності: "Кажуть, що я Діва Марія"
28-річна Ніколь Мур страждала через рідкісну хворобу
28-річна Ніколь Мур з британського міста Портсмут, у якої ніколи не було сексу, несподівано дізналася про вагітність.
Справа у тому, що жінка страждала вагінізмом – станом, за якого м'язи піхви стискаються, перешкоджаючи здійсненню статевого акту. Щоб впоратися з проблемою, британка разом зі своїм коханим знайшла інші способи близькості й уникала традиційних сексуальних контактів.
"Коли мені було 18 років, у мене почалися стосунки з майбутнім батьком моєї дочки. Ми намагалися зайнятися сексом, але нічого не вийшло", – скаржиться Мур.
Жінка зверталася до медиків, однак вони стверджували, що все у нормі.
Одного разу на роботі Ніколь відчула "жахливу печію" і біль у грудях. Начальниця поцікавилася, чи не вагітна вона раптом. Мовляв, це можливо навіть без сексу з проникненням, якщо сперма потрапила на її статеві органи.
Англійка пройшла тест на вагітність і отримала позитивний результат.
Під час обстеження Мур поставили діагноз "вагінізм". Англійка звернулася до фахівця й отримала рекомендації щодо лікування. Вона змогла позбутися цноти, коли була на п'ятому місяці вагітності.
"Багато хто досі говорять мені, що я Діва Марія, і це мене радує", – сказала Мур у коментарі для видання LADbible.
Незважаючи на те, що вона боялася народжувати, все пройшло добре і дитина з'явилася на світ здоровою.
Нагадаємо, раніше сталася не менш дивовижна історія. 32-річна британка Мелані Бассетт із вродженою вадою, через яку в організмі формуються дві матки, народила трійнят. В одній матці вона виносила двійню, у другій – третю дитину. Бассетт стала першою жінкою в Британії, яка змогла зробити це.
До того ж вагітна близнятами Джоанн Рейлі з британського міста Свінтон двічі народила протягом двох діб.
Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше