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Жінка позбулася цноти на п'ятому місяці вагітності: "Кажуть, що я Діва Марія"

Сьогодні, 09:19

28-річна Ніколь Мур страждала через рідкісну хворобу

28-річна Ніколь Мур з британського міста Портсмут, у якої ніколи не було сексу, несподівано дізналася про вагітність.

Справа у тому, що жінка страждала вагінізмом – станом, за якого м'язи піхви стискаються, перешкоджаючи здійсненню статевого акту. Щоб впоратися з проблемою, британка разом зі своїм коханим знайшла інші способи близькості й уникала традиційних сексуальних контактів.

"Коли мені було 18 років, у мене почалися стосунки з майбутнім батьком моєї дочки. Ми намагалися зайнятися сексом, але нічого не вийшло", – скаржиться Мур.

Жінка зверталася до медиків, однак вони стверджували, що все у нормі.

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Одного разу на роботі Ніколь відчула "жахливу печію" і біль у грудях. Начальниця поцікавилася, чи не вагітна вона раптом. Мовляв, це можливо навіть без сексу з проникненням, якщо сперма потрапила на її статеві органи.

Фото: Caters

Англійка пройшла тест на вагітність і отримала позитивний результат.

Під час обстеження Мур поставили діагноз "вагінізм". Англійка звернулася до фахівця й отримала рекомендації щодо лікування. Вона змогла позбутися цноти, коли була на п'ятому місяці вагітності.

"Багато хто досі говорять мені, що я Діва Марія, і це мене радує", – сказала Мур у коментарі для видання LADbible.

Незважаючи на те, що вона боялася народжувати, все пройшло добре і дитина з'явилася на світ здоровою.

Фото: Caters

Нагадаємо, раніше сталася не менш дивовижна історія. 32-річна британка Мелані Бассетт із вродженою вадою, через яку в організмі формуються дві матки, народила трійнят. В одній матці вона виносила двійню, у другій – третю дитину. Бассетт стала першою жінкою в Британії, яка змогла зробити це.

До того ж вагітна близнятами Джоанн Рейлі з британського міста Свінтон двічі народила протягом двох діб.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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