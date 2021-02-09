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Лейтенантка зняла відео для дорослих на атомному підводному човні

Сьогодні, 11:42

Начальство військово-морської бази веде розслідування

29-річну Клер Дженкінс, лейтенанта Королівського військово-морського флоту Великої Британії, і її бойфренда-моряка Ліама Доддінгтона звинувачують у створенні відеороликів сексуального характеру на надсекретному атомному підводному човні.

Клер Дженкінс знімала еротичні відео на атомному підводному човні
Фото: The Times

Дженкінс, більш відома на платній соцмережі OnlyFans як Каллі Тейлор, зняла кілька відвертих відео на військово-морській базі Клайд, зокрема, у пункті базування Фаслейн, розташованому в 40 кілометрах від шотландського міста Глазго.

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Клер роздягалася за гроші на платформі OnlyFans
Фото: The Times

Жінка закликала людей на OnlyFans платити їй, щоб вона втілювала їхні сексуальні бажання. Інтимні кадри продовжують з'являтися в акаунті навіть після розмови Дженкінс з керівництвом. "Мені 29. Працюю з дев'яти до п'яти. Люблю бути неслухняною і яскравою", – пише лейтенант у своєму профілі.

Бойфренд-моряк лейтенанта Дженкінс – Ліам Доддінгтон
Фото: The Times

Начальство військово-морської бази веде розслідування. Існує версія, що Дженкінс і Доддінгтона могли шантажувати іноземні агенти.

"Якщо персонал не живе згідно наших цінностей і стандартів, ми без вагань ухвалимо відповідне рішення", – прокоментували військові інцидент для журналістів видання The Times.

Зазначається, що Дженкінс пройшла сувору перевірку перед тим, як заступити на службу.

Є версія, що Дженкінс і Доддінгтона могли шантажувати іноземні агенти
Фото: The Times

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як перуанський адвокат Гектор Роблес під час онлайн-слухання в суді зайнявся сексом зі своєю клієнткою. За тим, що відбувається, у Zoom спостерігали всі учасники засідання.

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До того ж, чешка зайнялася сексом з грабіжником, щоб виграти час до приїзду поліції.

Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя

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