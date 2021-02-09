Лейтенантка зняла відео для дорослих на атомному підводному човні
Начальство військово-морської бази веде розслідування
29-річну Клер Дженкінс, лейтенанта Королівського військово-морського флоту Великої Британії, і її бойфренда-моряка Ліама Доддінгтона звинувачують у створенні відеороликів сексуального характеру на надсекретному атомному підводному човні.
Дженкінс, більш відома на платній соцмережі OnlyFans як Каллі Тейлор, зняла кілька відвертих відео на військово-морській базі Клайд, зокрема, у пункті базування Фаслейн, розташованому в 40 кілометрах від шотландського міста Глазго.
Жінка закликала людей на OnlyFans платити їй, щоб вона втілювала їхні сексуальні бажання. Інтимні кадри продовжують з'являтися в акаунті навіть після розмови Дженкінс з керівництвом. "Мені 29. Працюю з дев'яти до п'яти. Люблю бути неслухняною і яскравою", – пише лейтенант у своєму профілі.
Начальство військово-морської бази веде розслідування. Існує версія, що Дженкінс і Доддінгтона могли шантажувати іноземні агенти.
"Якщо персонал не живе згідно наших цінностей і стандартів, ми без вагань ухвалимо відповідне рішення", – прокоментували військові інцидент для журналістів видання The Times.
Зазначається, що Дженкінс пройшла сувору перевірку перед тим, як заступити на службу.
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