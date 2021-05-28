Наречений прийшов на своє весілля у рваних шортах і шльопанцях. Реакція ошатної нареченої здивувала всіх

Дівчина зізналася, що і сама не хотіла одягати класичну вінчальну сукню. Але сестра вмовила її приміряти кілька суконь

Фото: twitter.com/ZeeTheBrat_

Житель Домінікани на ім'я Джоел Гарсія влип у скандал, з'явившись на своє весілля у рваних джинсових шортах, білій футболці, шльопанцях та довгих світлих шкарпетках, натягнутих до литок. При цьому його наречена Діана Варгас де Гарсія була одягненою в ошатну мереживну сукню з рукавами середньої довжини.

Користувачів мережі обурив зовнішній вигляд чоловіка, про що вони почали писати в Twitter.

"Він має такий вигляд, немов поставив на паузу свою гру на PS4 і знехотя вийшов на церемонію", "Його невдоволений вираз обличчя це ще гірше, аніж одяг. В його погляді немає ані краплі любові та щастя", "Він явно не хоче там бути", – пишуть користувачі.

Фото: twitter.com/ZeeTheBrat_

Наречена вирішила підтримати чоловіка.

"Я найщасливіша жінка. Моє весілля було просто прекрасним. Чоловік, друзі та сім'я мене дуже порадували, – розповідає Гарсія в інтерв'ю таблоїду Daily Mail. – Зізнаюся, я і сама не хотіла святкувати весілля у класичному вбранні. Але моя сестра вмовила мене поміряти кілька суконь, і я закохалася в одну з них. Я ні про що не шкодую, в ній я відчувала себе як принцесою".

Фото: twitter.com/ZeeTheBrat_

Нагадаємо, раніше наречена після весілля відвезла нареченого до будинку для людей похилого віку. Крім цього, ми розповідали, як наречений і наречена сфотографувалися перед весіллям – цей знімок виявився останнім у їхньому житті.

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